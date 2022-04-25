Кім: Окупантів, що відступили в Миколаївській області, розстріляли і спалили свої ж

У Миколаївській області російські військові відступили, проте потім були розстріляні та спалені своїми колегами.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Глава області запропонував окупантам здаватися, щоб пізніше їх можна було обміняти на маріупольців, яких РФ забрала в полон.
Далі по темі
"Краще здавайтеся. Нам зараз потрібні полонені, щоб міняти на наших маріупольців. Шанси, що вас тут уб'ють і спалять – мінімальні. Краще здавайтеся" , – каже Віталій Кім.
Також українські військові відбили атаку ворога на Миколаївщині.
"13 одиниць техніки вони пішли лагодити" , – додав Віталій Кім.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Багатьом місцевим мешканцям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або ж набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло п'ятеро людей, 15 дістали поранення. Один з п'яти загинув, після того як підняв снаряд, що не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дупле у селі Кандибіно Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.
- Також 23 квітня у Миколаївській області через обстріл окупантів поранення отримали 12 людей, у тому числі діти.
- Збройні сили України взяли під контроль 5 населених пунктів Миколаївщини.
Раніше ми писали:
- У Миколаївській області через ворожі обстріли за добу постраждали 8 людей
У Миколаєві окупанти обстріляли кафе Кім
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"