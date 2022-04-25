Кім: Окупантів, що відступили в Миколаївській області, розстріляли і спалили свої ж

Українські військові відбили атаку ворога на території області та знищили 13 одиниць техніки РФ

Кім розповів про ситуацію в області / Колаж "Сьогодні"

У Миколаївській області російські військові відступили, проте потім були розстріляні та спалені своїми колегами.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Глава області запропонував окупантам здаватися, щоб пізніше їх можна було обміняти на маріупольців, яких РФ забрала в полон.

"Краще здавайтеся. Нам зараз потрібні полонені, щоб міняти на наших маріупольців. Шанси, що вас тут уб'ють і спалять – мінімальні. Краще здавайтеся" , – каже Віталій Кім.

Також українські військові відбили атаку ворога на Миколаївщині.

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"13 одиниць техніки вони пішли лагодити" , – додав Віталій Кім.

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Ситуація у Миколаєві та області

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