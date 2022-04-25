Ким: Отступивших оккупантов в Николаевской области расстреляли и сожгли свои же

В Николаевской области российские военные отступили, однако потом были расстреляны и сожжены своими же коллегами.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Глава области предложил оккупантам сдаваться, чтобы позже их можно было обменять на мариупольцев, которых РФ забрали в плен.
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"Лучше сдавайтесь. Нам сейчас нужны пленные, чтобы менять на наших мариупольцев. Шансы, что вас тут убьют и сожгут – минимальные. Лучше сдавайтесь", – говорит Виталий Ким.
Также украинские военные отбили атаку врага в Николаевской области.
"13 единиц техники они пошли чинить", – добавил Виталий Ким.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время обстрела жилых кварталов Николаева погибли пять человек, 15 получили ранения. Один из пяти погиб, после того как поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Также 23 апреля в Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 12 человек, в том числе и дети.
- Вооруженные силы Украины взяли под контроль 5 населенных пунктов Николаевской области.
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