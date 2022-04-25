Ким: Отступивших оккупантов в Николаевской области расстреляли и сожгли свои же

Украинские военные отбили атаку врага на территории области и уничтожили 13 единиц техники РФ

Ким рассказал о ситуации в области / Коллаж "Сегодня"

В Николаевской области российские военные отступили, однако потом были расстреляны и сожжены своими же коллегами.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Глава области предложил оккупантам сдаваться, чтобы позже их можно было обменять на мариупольцев, которых РФ забрали в плен.

"Лучше сдавайтесь. Нам сейчас нужны пленные, чтобы менять на наших мариупольцев. Шансы, что вас тут убьют и сожгут – минимальные. Лучше сдавайтесь", – говорит Виталий Ким.

Также украинские военные отбили атаку врага в Николаевской области.

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"13 единиц техники они пошли чинить", – добавил Виталий Ким.

Ситуация в Николаеве и области

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