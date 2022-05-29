Колапс вже скоро – історик передбачив терміни краху Росії

Ярослав Грицак вважає, що кінцевий розпад Росії почнеться, коли вона зазнає поразки у війні

Історик Ярослав Грицак розповів, коли закінчиться війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні буде довга і триватиме не один місяць, і поразка в ній буде повним крахом російської імперії. Про це на YouTube-каналі "Україна 24" розповів історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

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"Я із самого початку говорив, що ця війна надовго, я дуже буду радий, якщо я помиляюся. Це війна, за моїм прогнозом як історика, закінчиться колапсом Росії. Ми не можемо здобути військову перемогу, не можемо увійти до Москви, це вимагає багато зусиль, Україна зараз не спроможна суто економічно", – розповів Грицак.

На його думку, українські воїни можуть відсунути російських окупантів до кордонів ближче до кінця серпня.

"Ми можемо відбити на кордонах російську армію перед 24 серпня, якщо вийде – то й більше, ми просто виснажуватимемо Росію на лінії фронту. Але сама Росія не програє цю війну, вона програє тільки в тилу. У цій війні люди гинули з обох боків, але лінія фронту не змінювалася. Є різні прогнози, кажуть, від трьох місяців до дев'яти, я хотів би, звичайно, щоб раніше закінчилося, ніж пізніше, але ми повинні готуватися до затяжної війни, на жаль. Якщо прогнози справдяться, то це до року" , – зазначив історик.

Також він зазначив, що кінцевий розпад Росії почнеться, коли вона зазнає поразки у війні, і це не автоматичний процес.

"Це мають бути певні реформи, росіяни на ці реформи нездатні, тому для цього потрібні реформи, реформи під диктовку Заходу, які будуть заміною санкцій. Ми всі чудово знаємо, що після кожної поразки Росії минає 20-30 років, і вона знову відкочується на попередні позиції", – резюмував він.

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