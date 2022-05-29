Коллапс уже скоро – историк предсказал сроки краха России

Война в Украине будет затяжной и продлится не один месяц, и поражение в ней будет полным крахом российской империи. Об этом на YouTube-канале "Украина 24" рассказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
"Я с самого начала говорил, что эта война надолго, я очень буду рад, если ошибаюсь. Это война, по моему прогнозу как историка, закончится коллапсом России. Мы не можем получить военную победу, не можем войти в Москву, это требует много усилий, Украина сейчас не в состоянии сугубо экономически", – рассказал Грицак.
По его мнению, украинские воины могут отодвинуть российских оккупантов к границам ближе к концу августа.
"Мы может отбить на границах российскую армию перед 24 августа, если получится – то и больше, мы просто будем истощать Россию на линии фронта. Но сама Россия не проиграет эту войну, она проиграет только в тылу. В этой войне люди гибли с обеих сторон, но линия фронта не менялась. Есть разные прогнозы, говорят, от трех месяцев до девяти, я хотел бы, конечно, чтобы раньше закончилось, чем позже, но мы должны готовиться к затяжной войне, к сожалению. Если прогнозы оправдаются, то это до года", – отметил историк.
Также он отметил, что конечный распад России начнется, когда она потерпит поражение, и это не автоматический процесс.
"Это должны быть определенные реформы, россияне на эти реформы не способны, поэтому для этого нужны реформы, реформы под диктовку Запада, которые будут заменой санкций. Мы все прекрасно знаем, что после каждого поражения России проходит 20-30 лет, и она снова откатывается на предыдущие позиции", – резюмировал Грицак.
Ждет ли Путина крах
- Бывший министр обороны так называемой "ДНР" считает, что большая война в Украине может закончиться крахом путинского режима и госпереворотом, который организуют близкие к Кремлю олигархи.
- Политолог Валерий Соловей считает, что в РФ рассматривают четыре кандидатуры, которые смогут заменить Владимира Путина на посту президента. Среди них Патрушев, Собянин, Мишустин и Кириенко.
- Журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как его свергнуть. По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в российской власти все связаны между собой и в ближайшее время маловероятно свержение режима Путина.
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