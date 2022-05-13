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Путін хоче переговорів не лише з Україною: в Ердогана пояснили плани РФ

Павло Заяць Павло Заяць
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13 травня, 21:25
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Росія не залишає надій укласти велику угоду із Заходом, зазначив прессекретар президента Туреччини
Путін хоче переговорів не лише з Україною, а й із Заходом
Путін хоче переговорів не лише з Україною, а й із Заходом / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це заявив прессекретар президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин.

"Ми усвідомлюємо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із Заходом та укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, до якого включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, нарешті, війні, не відновивши тут правильний баланс", – сказав Калин, якого цитує Telegram-канал "Сьогодні".

Зеленський висловився про можливість переговорів із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має все менше шансів сісти за стіл переговорів з Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

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"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґгвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", – каже Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

Також Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які дозволять Росії "зберегти обличчя".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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