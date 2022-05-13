Путін хоче переговорів не лише з Україною: в Ердогана пояснили плани РФ

Росія не залишає надій укласти велику угоду із Заходом, зазначив прессекретар президента Туреччини

Путін хоче переговорів не лише з Україною, а й із Заходом / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це заявив прессекретар президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин.

"Ми усвідомлюємо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із Заходом та укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, до якого включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, нарешті, війні, не відновивши тут правильний баланс", – сказав Калин, якого цитує Telegram-канал "Сьогодні".

Зеленський висловився про можливість переговорів із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має все менше шансів сісти за стіл переговорів з Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

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"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґгвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним тоном", – каже Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

Також Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які дозволять Росії "зберегти обличчя".