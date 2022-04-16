Медведчука заарештували без права внесення застави

До цього 10 січня депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але вже 26 лютого поліція не виявила вдома Медведчука

Віктор Медведчук опинився за ґратами. Фото: колаж "Сьогодні"

Личаківський районний суд Львова відправив затриманого нардепа Віктора Медведчука під арешт без права на внесення застави.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

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"Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – розповіли в суді.

Личаківський суд позбавив Медведчука права внести за нього заставу.

Нагадаємо, що 10 січня депутату обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але вже 26 лютого поліція не виявила вдома Медведчука.

Затримання Медведчука

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