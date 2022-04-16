Медведчука арестовали без права внесения залога

До этого 10 января депутату избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но уже 26 февраля полиция не обнаружила дома Медведчука

Виктор Медведчук оказался за решеткой. Фото: коллаж "Сегодня"

Лычаковский районный суд Львова отправил задержанного нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Реклама

"Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований, которое согласовано Генеральным прокурором и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в суде.

Лычаковский суд лишил Медведчука права внести за него залог.

Напомним, что 10 января депутату избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но уже 26 февраля полиция не обнаружила дома Медведчука.

Задержание Медведчука

Ранее мы писали: