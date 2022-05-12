Мер Маріуполя закликав евакуювати всіх мешканців через смертельну небезпеку

Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч людей

Вадим Бойченко закликав жителів Маріуполя залишити місто через небезпеку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі до кінця 2022 року від хвороб та без нормальних умов для життя можуть померти понад 10 тисяч людей. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко у Telegram-канал Маріупольської ради.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті підуть епідемії. Зараз більша частина населення – старі та хворі люди. Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази" ", – Повідомив градоначальник.

За його словами, частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації.

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"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди у смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – резюмував він.

Ситуація у Маріуполі