Мер Маріуполя закликав евакуювати всіх мешканців через смертельну небезпеку

У Маріуполі до кінця 2022 року від хвороб та без нормальних умов для життя можуть померти понад 10 тисяч людей. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко у Telegram-канал Маріупольської ради.
"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті підуть епідемії. Зараз більша частина населення – старі та хворі люди. Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази" ", – Повідомив градоначальник.
За його словами, частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації.
"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди у смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – резюмував він.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів: владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші , розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати сліди злочинів, а російська пропаганда разом із "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 одиниць живої сили противника, ще 840 – за непідтвердженими даними .
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб , насамперед жінок та дітей. Готується другий етап евакуації , щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі. Напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучено впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.
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