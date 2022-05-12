Мэр Мариуполя призвал эвакуировать всех жителей из-за смертельной опасности

Сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек

Вадим Бойченко призвал жителей Мариуполя покинуть город из-за опасности / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе до конца 2022 года от болезней и без нормальных условий для жизни могут умереть более 10 тысяч человек. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Telegram-канал Мариупольского совета.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", – сообщил градоначальник.

П его словам, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.

"Россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", – резюмировал он.

Ситуация в Мариуполе