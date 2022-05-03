МЗС РФ звинуватило Ізраїль у "підтримці нацизму"

Спровокований Сергієм Лавровим міжнародний скандал отримав продовження

У Сергія Лаврова відповіли Яїру Лапіду / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у "підтримці неонацистського режиму".

Таким чином відомство відреагувало на вимогу голови МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда вибачитись за антисемітські висловлювання свого російського колеги Сергія Лаврова.

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"Звернули увагу на антиісторичні заяви голови МЗС Ізраїлю, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", – йдеться у коментарі МЗС РФ у Twitter.

❗️ Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю @yairlapid , які багато в чому пояснюють курс нинішнього Уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму у Києві.



☝️ Про те, чи є на Україні неонацисти насправді: https://t.co/su6LL5VYoX - МЗС Росії ?? (@MID_RF) May 3, 2022

Лавров також опублікував розгорнутий коментар щодо "неонацистів в Україні".

"Про те, чи є в Україні неонацисти, чомусь досі сперечаються в західній пресі (і деякі наші ліберали). Як один із "залізобетонних" аргументів наводиться єврейське походження Володимира Зеленського. Аргумент, мало того, що безпідставний, ще й лукавий. Історія, на жаль, знає трагічні приклади співпраці євреїв із нацистами", – заявили в МЗС РФ.

Відомство також звинуватило владу Ізраїлю в тому, що вона "цинічно ігнорує епідемію знищення і осквернення пам'ятників справжнім праведникам народів світу – солдатам Червоної Армії, які зупинили Голокост і врятували Єврейський світ".

Також у Лаврова стверджують, що в Україні процвітає "махровий антисемітизм".

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Що сказав Сергій Лавров

Голова МЗС Росії Сергій Лавров потрапив у міжнародний скандал через заяви, що "Гітлер мав єврейську кров" і "найзапекліші антисеміти зазвичай євреї". Слова Лаврова стосувалися президента України Володимира Зеленського і були ще однією спробою виправдати розв'язану Росією війну міфічним "українським неонацизмом".

У зв'язку з висловлюванням Лаврова Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало для роз'яснювальної розмови та вибачень російського посла.

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Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою".

"Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу", – наголосив Лапід.

У свою чергу представники української влади назвали слова Лаврова мерзенними та образливими для Зеленського.