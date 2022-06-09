Смертний вирок іноземцям-захисникам "Азовсталі": що відповіли у МЗС окупантам

В Україні відреагували на смертний вирок громадянам Великої Британії та Марокко , які як контрактники ЗСУ потрапили в полон до збройних формувань невикликаної освіти "ДНР" і були засуджені там до страти за тероризм.
Свою реакцію висловив спікер українського МЗС Олег Ніколенко виданню "Українська правда".
Заява
"Так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських теренах нікчемний. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище за закон і мораль, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль задля звільнення всіх захисників України" , – повідомив Ніколенко.
Також спікер зовнішньополітичного відомства України наголосив, що всі іноземці, що воюють на українській території у складі ЗСУ, є офіційними військовослужбовцями ЗСУ. Таким чином на них поширюється права статусу комбатантів – військовий, який бере участь у військових діях.
Що відбувається
- Вдень 9 червня стало відомо, що суд самопроголошеної "ДНР" визнав британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма винними у спробі насильницького захоплення влади у квазі-республіці, а також у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності. Всім трьом винесли смертний вирок.
- Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс заявила, що Великобританія докладатиме всіх зусиль, щоб домогтися звільнення своїх громадян, які мають владу так званої освіти "ДНР" "засудили" до страти за тероризм.
- За словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебуває понад 2,5 тисячі. українських захисників "Азовсталі".
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"