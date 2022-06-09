Смертный приговор иностранцам-защитникам "Азовстали": что ответили в МИД оккупантам

В Украине отреагировали на смертный приговор гражданам Великобритании и Марокко, которые в качестве контрактников ВСУ попали в плен к вооруженным формированиям непризанного образования "ДНР" и были приговорены там к смертной казни за терроризм.
Свою реакцию высказал спикер украинского МИДа Олег Николенко агентству "Украинская правда".
Заявление
"Так называемый "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях никчемный. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины", – сообщил Николенко.
Также спикер внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются официальными военнослужащими ВСУ. Таким образом на них распространяется правовой статус комбатантов – военный, который непосредственно берет участие в военных действиях.
Что происходит
- Днем 9 июня стало известно, что суд самопровозглашенной "ДНР" признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в квази-республике, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Всем троим вынесли смертный приговор.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет прилагать все усилия, чтобы добиться освобождения своих граждан, которые власти так называемого образования "ДНР""засудили" к смертной казни за терроризм.
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находятся более 2,5 тысячи украинских защитников "Азовстали".
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"