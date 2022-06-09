Смертный приговор иностранцам-защитникам "Азовстали": что ответили в МИД оккупантам

В Киеве объяснили, что не так с приговором

Британцы имели действующий контракт с ВСУ, подписанный до нападения России / Коллаж "Сегодня"

В Украине отреагировали на смертный приговор гражданам Великобритании и Марокко, которые в качестве контрактников ВСУ попали в плен к вооруженным формированиям непризанного образования "ДНР" и были приговорены там к смертной казни за терроризм.

Свою реакцию высказал спикер украинского МИДа Олег Николенко агентству "Украинская правда".

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"Так называемый "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях никчемный. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины", – сообщил Николенко.

Также спикер внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются официальными военнослужащими ВСУ. Таким образом на них распространяется правовой статус комбатантов – военный, который непосредственно берет участие в военных действиях.

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