У Британії відреагували на смертний вирок "ДНР" своїм підданим-захисникам "Азовсталі"

"Росії не зійде це з рук"

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Велика Британія докладатиме всіх зусиль, щоб домогтися звільнення своїх громадян, які влада так званого формування "ДНР" "засудила" до страти за тероризм.

Про це заявила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас на своїй сторінці у Twitter.

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"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких затримали російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Решта – помилкове судження, яке абсолютно не має законної сили. Мої думки з їхніми сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм", – написала міністерка.

Депутат парламенту Великої Британії Роберт Дженрік сказав, що "огидний показовий суд у стилі радянських часів" став нагадуванням про порочність міжнародного злочинця Володимира Путіна. Він назвав те, що сталося, "кричущим порушенням" Женевської конвенції.

"Росії має бути ясно – вони не можуть так поводитися з британськими громадянами, і їм це не зійде з рук", – написав Роберт Дженрік у соцмережах.

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Політик додав: "Всупереч кремлівській пропаганді, Ейден Аслін не найманець. Він жив в Україні та служив у її збройних силах до незаконного вторгнення Росії та як військовополонений має право на захист відповідно до Женевської конвенції".

Дженрік додав, що російського посла слід викликати до міністерства закордонних справ "для пояснення цього найгучнішого порушення Женевської конвенції".

Також повідомляється, що один із адвокатів громадян Великої Британії Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма заявив, що військові планують оскаржити смертний вирок.

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Що відомо