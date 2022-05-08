Мільйон жителів Луганщини опинилися без води – Гайдай

Голова Луганської ОВА заявив, що відновлення інфраструктури неможливе

Голова Луганської обласної військової адміністрації заявив, що з водою проблема є колосальною. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів по Луганській області. Зокрема, ворог влучив у водоканал – воду доведеться розвозити причепами.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів телеведучим телеканалу "Україна 24" Катерині Федотенко і Євгенію Кисельову в ефірі проєкту FREEDOM.

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Ситуація в області

За словами Гайдая, кількість атак, обстрілів і авіаударів значно зросла, зокрема в напрямку Попасної та Лисичанська. У Рубіжному також тяжка ситуація, але наступ ворога стримують – ба більше, там було підбито п’ять танків, загинули десятки росіян.

"На підступах до Сєвєродонецька, у Воєводівці, оркам вдалося зайти туди, наші вибили, так було декілька разів. Зараз підійшло підкріплення, наші закріпилися і зараз Воєводівка контролюється нами, Сєвєродонецьк повністю також. А от у Попасній, на жаль, знищили позиції наших військових, тому довелося відійти на ті позиції, які були підготовлені заздалегідь, і зараз вони там тримають оборону", – сказав він.

Водночас біля Лисичанська окупантам вдалося перекинути через річку понтонний міст – зараз там дуже тяжкі бої. Гайдай зазначив, що це якраз той населений пункт, де вчора авіабомба потрапила в школу і 60 людей залишилося під завалами.

Удар по водоканалу

"А сьогодні зранку у попаснянський водоканал, в усю інфраструктуру, прилетіла ще одна (авіабомба – ред.). І тепер води немає у мільйона жителів Луганської області – як на підконтрольній області, так і на окупованій", – заявив Гайдай.

За його словами, на жаль, цій катастрофічній ситуації поки ніяк не зарадиш, адже навіть у мирний час відновлення всієї інфраструктури зайняло б мінімум три місяці. А якщо враховувати, що зараз війна, немає доступу до постачань обладнання й постійні обстріли, то з водою проблема колосальна.

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"Єдине, що ми знали, що такий варіант можливий, тому я навіть це анонсував і говорив у своєму відеозверненні. Ми отримали ємності – п'ятитонні, по 500 літрів, 250 літрів – і розставили в містах – Сєвєродонецьку, Лисичанську. На причепах будемо розвозити воду у великих ємностях, а великі ємності поставили в різних локаціях. Тобто критично вода в принципі буде, але зрозуміло, що не в тих об'ємах, яких би хотілося", – сказав він.

Нагадаємо, за 6 травня російські окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганської області. Багато пошкоджень було в Гірській, Попаснянській громадах та Сєверодонецьку.

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