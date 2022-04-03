Світ має бачити реальність: НСЖУ звернулася до світових ЗМІ через звірства окупантів в Україні

Українські журналісти закликають іноземні ЗМІ привертати увагу світу до того, що відбувається в нашій країні

НСЖУ закликав іноземних журналістів говорити більше про звірства Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Національна спілка журналістів України звернулася до колег з іноземних ЗМІ і закликала до відчутного занепокоєння, оскільки варварські звірства російських збройних сил мають бути показані громадськості.

Відповідну заяву надрукували на сайті об'єднання журналістів України.

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"Останні жахливі фото-факти зі звільнених українських міст Буча та Ірпінь демонструють, що злочини проти людства відбуваються просто зараз. Російські війська в Україні не лише воюють зі Збройними силами України, а й вдаються до катувань, розстрілів та підпалів мирного населення. Це справжній геноцид проти українського населення, і він відбувається просто зараз, у XXI столітті! Ми маємо спинити його разом і ніколи не дозволити йому повторитися в будь-якому куточку світу", – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що під приводом "демілітаризації" та "денацифікації" України Росія переслідує інші цілі, спустошуючи цілі міста та вбиваючи безневинних мирних жителів, у тому числі жінок та дітей.

"Поки ви читаєте цього листа, наші люди, школи, лікарні, дитячі садки та житлові квартали залишаються під постійними атаками з боку російських збройних сил. Є численні випадки масового вбивства мирних жителів, зґвалтування, пограбування, викрадення та страти цивільних, які були офіційно підтверджені міжнародними інституціями, такими як ООН. Росія продовжує відкрито порушувати фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права. Такий підхід неприйнятний для вільного світу", – йдеться у повідомленні.

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Також Національна спілка журналістів України подякувала колегам за підтримку нашої країни, яку ми відчуваємо за часів російського вторгнення.

"Дякуємо за підтримку України, поки ми боремося зі злом на нашій території. Війна – це завжди важкий виклик для журналістів. Десятки колег ціною власного життя та здоров’я несуть у світ правду про жахи війни в Україні. Багато з них виявилися жертвами цілеспрямованих атак", – зазначається у повідомленні.

У спілці впевнені, що журналістський досвід представників світових ЗМІ, професійні контакти та навички й переконання необхідні для розкриття правди про потворну особу війни.

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"Світ повинен бачити реальність. Будь ласка, будьте тими, хто допоможе це розкрити", – підсумували у заяві.

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