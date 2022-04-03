Мир должен видеть реальность: НСЖУ обратился к мировым СМИ из-за зверств оккупантов в Украине

Украинские журналисты призывают иностранные СМИ привлекать внимание мира к происходящему в нашей стране

НСЖУ призывал иностранных журналистов говорить больше о зверствах России. Фото: коллаж "Сегодня"

Национальный союз журналистов Украины обратился к коллегам из иностранных СМИ и призвал к ощутимому беспокойству, поскольку варварские зверства российских вооруженных сил должны быть показаны общественности.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте объединения журналистов Украины.

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"Последние ужасные фото-факты из освобожденных украинских городов Буча и Ирпень демонстрируют, что преступления против человечества совершаются прямо сейчас. Российские войска в Украине не только воюют с Вооруженными силами Украины, но и прибегают к пыткам, расстрелам и поджогам мирного населения. Это настоящий геноцид против украинского населения, и он происходит прямо сейчас, в 21 веке! Мы должны остановить его вместе и никогда не позволить ему повториться в любом уголке мира", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что под предлогом "демилитаризации" и "денацификации" Украины Россия преследует другие цели, опустошая целые города и убивая невинных мирных жителей, в том числе женщин и детей.

"Пока вы читаете это письмо, наши люди, школы, больницы, детские сады и жилые кварталы остаются под постоянными атаками со стороны российских вооруженных сил. Есть многочисленные случаи массового убийства мирных жителей, изнасилования, ограбления, похищения и казни гражданских, официально подтвержденных международными институтами, такими как ООН. Россия продолжает открыто нарушать базовые принципы интернационального гуманитарного права. Такой подход неприемлем для свободного мира", – говорится в сообщении.

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Также Национальный союз журналистов Украины поблагодарил коллег за поддержку нашей страны, которую мы чувствуем во времена российского вторжения.

"Спасибо за поддержку Украины, пока мы боремся со злом на нашей территории. Война – это всегда тяжелый вызов для журналистов. Десятки коллег ценой своей жизни и здоровья несут в мир правду об ужасах войны в Украине. Многие оказались жертвами целенаправленных атак", – отмечается в сообщении.

В союзе уверены, что журналистский опыт представителей мировых СМИ, профессиональные контакты и навыки и убеждения необходимы для раскрытия правды об уродливом лице войны.

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"Мир должен видеть реальность. Пожалуйста, будьте теми, кто поможет это раскрыть", – подытожили в заявлении.

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