Після переговорів у Кремлі ракети Путіна наздогнали генсека ООН в Україні. Реакція світу на дикість РФ

Москва наплювала не тільки на всі міжнародні норми права, а й на звичайну ввічливість

Путін відповів ракетами по ООН-івській дипломатії / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 28 квітня, під час візиту до України генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш міз загинути. Під час його переговорів з президентом Зеленським практично над місцем зустрічі пролетіли дві крилаті ракети, випущені Росією.

Світова спільнота обурилася цими фактами, тоді як у Москві закликали тепер щоразу відправляти ракету на Київ, коли там будуть високі іноземні гості.

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Сайт"Сьогодні" зібрав реакцію світової спільноти та Росії на те, що сталося в Києві.

Реакція світу

Верховний представник Союзу з закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель був шокований ракетним ударом.

"Шокований та вражений ракетними ударами Росії по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє кричущу зневагу міжнародним правом, обстрілявши місто, поки тут перебували Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Пєтковим", – написав у твіттері Боррель.

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Міністр європейських та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив атаку на Київ. "Я рішуче засуджую невиборчі удари російських військ по Києву. Повна солідарність з українським народом, а також з Антоніу Гутеррешем та Кирилом Пєтковим, які вчора були поруч", – написав Ле Діан.

Офіцер запасу, історик НАТО Пітер Кеддік-Адамс вважає, що це був просто знущання з ООН. "Або Росія зараз гостро дисфункціональна, або цей крок – це знущання Москви над ООН наступного дня після того, як її генеральний секретар зустрівся з Володимиром Путіним у Москві", – написав історик у Твіттері.

Сам Антоніу Гутерреш шокований тим, що сталося.

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"В наших інтересах, щоб ця війна закінчилася. Я в Києві сьогодні. Дві ракети розірвалися в Києві. Я був шокований, коли дізнався, що дві ракети розірвалися в місті, де я перебуваю. Це драматична війна. І нам абсолютно необхідно закінчити цю війну, і нам абсолютно необхідно мати рішення для цієї війни. Але ми знаємо, що це не станеться завтра", – сказав Гутерреш в інтерв'ю журналісту Бі-бі-сі.

ЗМІ

Британська газета The Guardian вважає, що удар цього дня по Києву був не випадковим.

"Це відбувається всупереч попередженням Росії про те, що збільшення постачань західної зброї в Україну поставить під загрозу європейську безпеку, що втручання Заходу може призвести до миттєвих дій з боку Росії і підвищити ризик ядерного конфлікту", – пише видання.

"Путін знову тицьнув пальцем у Захід, здійснивши нові російські ракетні удари по Києву під час візиту Генерального секретаря ООН. Лише через два дні після того, як він сидів за столом переговорів з деспотом у Москві, щонайменше одна людина загинула і ще одна була поранена. Ракетний удар можна вважати недипломатичною відповіддю Путіна на ініціативи генсека ООН ", – зазначає британське видання Daily Mail.

Увага: Україна попереджає світ з 24 лютого

"Росія вдарила по Києву крилатими ракетами тоді, коли генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав нашу столицю. Цим мерзенним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився, що це була атака на всю світову безпеку: "Це атака на безпеку Генерального секретаря та на світову безпеку!".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері написав, що це був однозначний "привіт" ООН: "Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гутерреш сидів за довгим столом у Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі посідає крісло в Раді безпеки ООН?!"

Росія як завжди бреше та викручується

В Росії запропонували на постійній основі проводити обстріл Києва в момент, коли там будуть іноземні високі гості.

Офіційна версія Міноборони Росії – вони вдарили по Києву, щоб знищити військове підприємство.

"Високоточною зброєю великої дальності повітряного базування ВКС Росії знищено виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі "Артем" у місті Київ", – повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу в п'ятницю.

І нікого в Москві не збентежило, що удар було завдано по житловому будинку, де, як з'ясувалося сьогодні, загинула журналістка "Радіо Свобода".

Обстановка