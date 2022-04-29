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После переговоров в Кремле ракеты Путина догнали генсека ООН в Украине. Реакция мира на дикость РФ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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29 апреля, 18:29
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Москва наплевала не только на все международные нормы права, но и на обычную вежливость
Путин ответил ракетами по ООН-овской дипломатии / Коллаж "Сегодня"
Путин ответил ракетами по ООН-овской дипломатии / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 28 апреля, во время визита в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш мог погибнуть. Во время его переговоров с президентом Зеленским практически над местом встречи пролетело две крылатые ракеты, выпущенные Россией.

Мировое сообщество возмутилось, а в Москве призвали всякий раз запускать ракеты на Киев, когда у нас будут находиться высокие иностранные гости.

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Сайт "Сегодня" собрал реакцию мирового сообщества и России на произошедшее в Киеве.

Реакция мира

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель был просто в ужасе от ракетного удара Кремля.

"Шокирован и потрясен ракетными ударами России по Киеву и другим городам Украины. Россия снова демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, обстреляв город, пока здесь находились Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вместе с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым", – написал в Твиттере Боррель.

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Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил атаку на Киев.

"Я решительно осуждаю неизбирательные удары российских войск по Киеву. Полная солидарность с украинским народом, а также с Антониу Гутеррешем и Кирилом Петковым, которые вчера находились рядом", – написал Ле Диан.

Офицер запаса, историк НАТО Питер Кэддик-Адамс считает, что это было просто издевательство над ООН.

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"Либо Россия сейчас остро дисфункциональна, либо этот шаг просто издевательство Москвы над ООН, на следующий день после того, как ее генеральный секретарь встретился с Путиным в Москве", – написал историк в Твиттере.

Сам Антониу Гутерреш в шоке от произошедшего.

"В наших интересах, чтобы эта война закончилась. Я был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором я нахожусь. Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну, и нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны. Но мы знаем, что это не случится завтра", – сказал Гутерреш в интервью журналисту BBC.

Реакция мировых СМИ

Британская газета The Guardian считает, что удар в этот день по Киеву был не случайным.

"Это происходит вопреки предупреждениям России о том, что увеличение поставок западного оружия в Украину поставит под угрозу европейскую безопасность, что вмешательство Запада может привести к мгновенным ответным действиям со стороны России и повысить риск ядерного конфликта", – пишет издание.

"Путин снова утер нос Западу нанеся ракетные удары по Киеву во время визита Генерального секретаря ООН. Всего через два дня после того, как Гутерреш сидел за столом переговоров с деспотом в Москве, по меньшей мере один человек погиб и еще один был ранен. Ракетный удар можно считать недипломатическим ответом Путина на инициативы генсека ООН", – отмечает британское издание Daily Mail.

Внимание: Украина предупреждает мир с 24 февраля

"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз тогда, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил нашу столицу. Этим гнусным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался, что это была атака на всю мировую безопасность: "Это атака на безопасность Генерального секретаря и на мировую безопасность!".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере написал, что это был однозначный "привет" ООН: " Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?!"

Россия как всегда лжет и виляет

В России предложили на постоянной основе проводить обстрел Киева в момент, когда там будут находиться иностранные высокие гости.

Официальная версия Минобороны России – они ударили по Киеву, чтобы уничтожить военное предприятие.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев", – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

И никого в Москве не смутило, что удар был нанесен по жилому дому, где, как выяснилось сегодня, погибла журналистка "Радио Свобода".

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Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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