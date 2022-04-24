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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Ми не будемо спочивати, поки Україна не переможе. Ключові заяви світових лідерів 24 квітня

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 20:49
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У Латвії хочуть надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа
Артіс Пабрікс, Ліз Трасс, Брюно Ле Мер (зліва направо). Фото: колаж "Сьогодні"
Артіс Пабрікс, Ліз Трасс, Брюно Ле Мер (зліва направо). Фото: колаж "Сьогодні"

Тема посилення санкцій проти РФ для повної перемоги України стала головною на світовій арені. У Франції нагадали про головне джерело валюти для Росії, яке потрібно перекрити якнайшвидше.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви світових політиків 24 квітня про Україну.

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США

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер анонсував нові кроки для залучення РФ до відповідальності за злочини проти України.

"Ми оголошуємо нові кроки, які означають нову допомогу, яку ми надаємо українцям, щоб вони могли боротися. Це відбувається майже щодня, принаймні – щотижня. І ми матимемо більше про це сказати й у наступний тиждень. Ми розглядаємо цілий ряд інших додаткових кроків, які ми можемо зробити, щоб притягнути росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє в Україні", – сказав він.

Латвія

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що хоче бачити Україну у ЄС.

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"Наша кінцева мета – надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутінською і працює проти глобальних інтересів ЄС" , – зазначив він.

Велика Британія

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас зазначила, що вони чекають, коли господар Кремля зазнає краху.

"Зараз ми вступаємо в 3-й місяць незаконної війни путіна проти України. росія вчинила жахливі звірства, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не будемо спочивати, поки путін не зазнає невдачі і Україна не переможе" , – сказала вона.

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Франція

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер нагадав про головне джерело валюти для РФ.

"Президент кілька разів говорив, що санкції потрібно посилити. Нафта це головне джерело іноземної валюти для росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", – сказав він.

Литва

Президент Литви Гітанас Науседа привітав українців із Великоднем.

"Сьогодні хоробрий український народ святкує на тлі загарбницької війни. Бажаю, щоб чудо Воскресіння надихало вас і допомагало перемагати у вашій боротьбі за свободу, мир і справедливість. Щасливого Великодня!", – сказав він.

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Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
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Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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