Війська РФ завдають авіаудари по "Азовсталі" та Кураховому – Генштаб ЗСУ

Йде 60-та доба війни в Україні. Тривають наступальні дії окупантів на Донеччині.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Зведення Генштабу
- На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.
- На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.
- Йде перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності у східні області України. З Курської до Білгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
- На Слобожанському напрямку йде перекидання озброєння та військової техніки ворога до району міста Куп'янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються завдавати вогневої поразки підрозділам наших військ та об'єктам критичної інфраструктури.
- Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Камишеваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше зайняті рубежі.
- На Донецькому та Таврійському напрямах ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує вогневий вплив на позиції наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії у напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка.
- На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник зробив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.
- На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії у районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по певних об'єктах цивільної інфраструктури.
ЗСУ ліквідували 21 600 окупантів та знищили понад 800 танків
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Далі по темі
Бойові втрати противника з 24.02:
- особовий склад – близько 21 600 осіб;
- танки – 854 одиниці;
- бойові броньовані машини – 2205 одиниць;
- артилерійські системи – 403 одиниці;
- РСЗВ – 143 одиниці;
- засоби ППО – 69 одиниць;
- літаки – 177 одиниць;
- вертольоти – 154 одиниці;
- автомобільна техніка – 1543 одиниці;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерни з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.