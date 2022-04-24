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Війська РФ завдають авіаудари по "Азовсталі" та Кураховому – Генштаб ЗСУ

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24 квітня, 19:31
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Окупанти штурмують Лиман та Яцьківку
ЗСУ відбивають усі атаки
ЗСУ відбивають усі атаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Йде 60-та доба війни в Україні. Тривають наступальні дії окупантів на Донеччині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.
  • На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.
  • Йде перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності у східні області України. З Курської до Білгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
  • На Слобожанському напрямку йде перекидання озброєння та військової техніки ворога до району міста Куп'янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються завдавати вогневої поразки підрозділам наших військ та об'єктам критичної інфраструктури.
  • Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Камишеваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше зайняті рубежі.
  • На Донецькому та Таврійському напрямах ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує вогневий вплив на позиції наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.
  • На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії у напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка.
  • На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник зробив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.
  • На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії у районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по певних об'єктах цивільної інфраструктури.

ЗСУ ліквідували 21 600 окупантів та знищили понад 800 танків

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника з 24.02:

  • особовий склад – близько 21 600 осіб;
  • танки – 854 одиниці;
  • бойові броньовані машини – 2205 одиниць;
  • артилерійські системи – 403 одиниці;
  • РСЗВ – 143 одиниці;
  • засоби ППО – 69 одиниць;
  • літаки – 177 одиниць;
  • вертольоти – 154 одиниці;
  • автомобільна техніка – 1543 одиниці;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерни з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
Докладніше
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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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