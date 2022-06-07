Ми не здалися Росії та витісняємо армію загарбників – Зеленський

За словами президента, ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу

Володимир Зеленський захопився сміливістю українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проявила надзвичайну сміливість – ми не здалися Російській Федерації. Українські захисники продовжують витісняти окупантів з нашої території. До цих слів глава держави показав нові фото військових ЗСУ.

Відповідні знімки Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Україна проявила надзвичайну сміливість. Ми не здалися Росії. Ми зупинили й поступово витискаємо з нашої території армію загарбників, яка нещодавно вважалася другою за силою у світі. Ніхто не очікував від українців сміливості такого масштабу. Але цей масштаб є. І це властивість нашого характеру – готовність боротися за свободу та за наші цінності", – написав президент.

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ЗСУ мужньо захищають Україну. Фото: Oleg Palchyk, Esteban Biba, Finbarr O'Reilly

Зеленський розповів, скільки ЗСУ відбили у окупантів населених пунктів

З початку повномасштабного вторгнення українські військові змогли вже відбити у окупантів 1017 населених пунктів, 2603 ще мають звільнити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу та політиків Люксембургу.

За його словами, російські війська зайшли до 3620 населених пунктів, зараз під їх контролем перебуває 20% території України.

"Російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 – належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішними переселенцями. Понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон", – розповів президент.

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