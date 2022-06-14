"Ми попереджали". Зеленський пояснив, що просив у Байдена перед початком війни

Президент зазначив, що його не захотіли почути у Вашингтоні

Зеленський відповів на критику Байдена. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на критику президента США Джо Байдена про те, що він "не захотів чути попередження" щодо майбутнього повномасштабного вторгнення Росії. Глава держави зазначив, що партнери навпаки – не захотіли чути саме його.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF.

Реклама

Президент стверджує, що звертався до європейських лідерів та лідера США з проханням ввести щодо Росії превентивні санкції, щоб не почалася війна. Зеленський також наголосив, що Україна презентувала стратегію будівництва Чорноморського флоту разом з партнерами.

"Ми попереджали, що Росія заблокує море. Також ми говорили про ракетну програму. Я говорив за рік до цього, що нам потрібно з точки зору ППО, щоб захистити себе. Якби навпаки – мене почули, то в України було б більше шансів зупинити наступ РФ", – переконаний Зеленський.

Реклама

Глава держави також поцікавився: якщо всі попереджали Україну про повномасштабне вторгнення, то чому не закрили небо і чому не давали Україні зброю до початку вторгнення, чому не вводили превентивні санкції.

Президент України заявив, що готувався до війни сам.

"Ніхто нас не підтримував на самому початку. Зараз я вдячний всім партнерам, які нас підтримують", – сказав Зеленський.

Реклама

Заява Байдена

Президент США нещодавно виступив з критикою Зеленського, нібито той не захотів почути попередження Вашингтона про серйозну загрозу вторгнення Росії.

"Я знаю, що багато людей думали, що я перебільшую", – сказав Байден, маючи на увазі попередження про можливість нападу з боку Росії.

Він також заявив, що в США були "дані на підтвердження оцінки". Крім цього, Джо Байден зазначив, що "нічого подібного не було з часів Другої світової війни":

"Я знав, що у нас є дані, що підтверджують, що він (президент Росії Володимир Путін. – Ред.) збирався перетнути кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути", – сказав президент США.

Раніше в Офісі президента заявили, що слова Байдена не зовсім коректні, адже українська влада чудово розуміла, що саме задумала Росія.

Нагадаємо, позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що українців заздалегідь не попередили про початок війни з Росією, щоб не спровокувати паніку, яка могла паралізувати країну.