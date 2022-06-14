"Мы предупреждали". Зеленский объяснил, что просил у Байдена перед началом войны

Президент отметил, что его не захотели услышать в Вашингтоне

Зеленский ответил на критику Байдена. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на критику президента США Джо Байдена о том, что он "не захотел слышать предупреждения" о грядущем полномасштабном вторжении России. Глава государства отметил, что партнеры напротив – не захотели слышать именно его.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

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Президент утверждает, что обращался к европейским лидерам и лидеру США с просьбой ввести в отношении России превентивные санкции, чтобы не началась война. Зеленский также отметил, что Украина представила стратегию строительства Черноморского флота вместе с партнерами.

"Мы предупреждали, что Россия заблокирует море. Также мы говорили о ракетной программе. Я говорил за год до этого, что нам нужно с точки зрения ПВО, чтобы защитить себя. Если бы наоборот, меня услышали, то у Украины было бы больше шансов остановить наступление РФ", – убежден Зеленский.

Глава государства также поинтересовался: если все предупреждали Украину о полномасштабном вторжении, то почему не закрыли небо и почему не давали Украине оружие до начала вторжения, почему не вводили превентивные санкции.

Президент Украины заявил, что готовился к войне сам.

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"Никто нас не поддерживал в самом начале. Сейчас я благодарен всем партнерам, которые нас поддерживают", – сказал Зеленский.

Заявление Байдена

Президент США недавно выступил с критикой Зеленского, будто бы тот не захотел услышать предупреждение Вашингтона о серьезной угрозе вторжения России.

"Я знаю, что многие люди думали, что я преувеличиваю", – сказал Байден, имея в виду предупреждение о возможности нападения со стороны России.

Однако он также заявил, что в США были "данные в подтверждение оценки". Кроме этого, Джо Байден отметил, что "ничего подобного не было со времен Второй мировой войны":

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"Я знал, что у нас есть данные, подтверждающие, что он (президент России Владимир Путин. – Ред.) собирался пересечь границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать , – сказал президент США.

Ранее в Офисе президента заявили, что слова Байдена не совсем корректны, ведь украинские власти прекрасно понимали, что именно задумала Россия.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинцев заранее не предупредили о начале войны с Россией, чтобы не спровоцировать панику, парализующую страну.