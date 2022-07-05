На дачу через військкомат? Генштаб ЗСУ обіцяє роз'яснити нові норми виїзду з міст

Військові розробили порядок на підставі трьох законів

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі подробиці гучної норми про заборону виїзду з місця перебування військовозобов'язаних виключно з дозволу військкоматів. Ця інформація стала найобговорюванішою за останню добу серед тих, хто живе в одному місті, а навчається чи працює в іншому. Іншими словами, цю інформацію трактували не інакше як заборону на виїзд із міста проживання без дозволу воєнкому.

Першими, хто опублікував нашумілу інформацію на своїй офіційній сторінці – стала Запорізька обласна військова адміністрація. Під постом на сторінці Запорізької військової адміністрації користувачі запитували чиновників, мовляв, тепер і поїздка на дачу за ягодами – лише з дозволу воєнкому?

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Ситуацію "Сьогодні" роз'яснив речник Запорізької військової адміністрації Володимир Марчук.

"Є документ, який називається "Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку на виїзд за межі проживання з моменту оголошення мобілізації". Затверджено цей порядок начальником Генштабу ЗСУ. Підписано 28 червня. Цей порядок спирається на три закони: "Про правовий режим воєнного стану", який був прийнятий ще у 2015 році, на закони про підготовку та мобілізацію і про військовий обов'язок та військову службу. Ці закони були прийняті ще 1990-х роках з безліччю доповнень та змін", – сказав Марчук.

За його словами, військові розробили порядок на підставі цих трьох законів.

"Ми сьогодні радилися з юристами із цього приводу, – додав Марчук. – Так от, якщо дуже прискіпливо читати, то виходить, що навіть із міста не можна виїжджати. Так прописав законодавець. Насправді нічого це не діє. Сьогодні була нарада, на якій представники військкомату чесно нам зізналися, що вони не в змозі це запровадити".

І наголосив:

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"Якщо всі військовозобов'язані, які бажають виїхати, звернуться, то утворюється черга до десятків тисяч людей. А хто контролюватиме, стоятиме на блокпостах та цікавитиметься, чи є ця довідка чи нема? Механізму зараз немає. Єдине місце, де це можна проконтролювати, – це наш логістичний центр при виїзді на непідконтрольні нам території. Там представники військкомату присутні. Там може перевірити. У всіх інших місцях на практиці це не застосовується. Немає механізму, ні відповідних ресурсів. Має бути уповноважена особа, яка перевірятиме такі документи. Наприклад, ТРОшник не має компетенції перевіряти ці документи. Будь-який громадянин візьме з собою грамотного адвоката і розіб'є це все вщент. Закон є, але його застосування ускладнене. Наші керівники гадають. Можливо, треба якось змінити закон? У такому разі потрібно до депутатів звертатися. Змінити порядок? Він чітко спирається на законодавство. Така ситуація".

У Генштабі ЗСУ нам відповіли, що сьогодні планується опублікування роз'яснення того, якими будуть нові норми.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення Також ми писали, чому Україні вигідна загальна мобілізація в РФ.