На Донбасі ЗСУ знищили майже 70 одиниць техніки окупантів

Загарбники з кожними днем зазнають втрат на війні, яку самі розв'язали

ЗСУ нищать окупантів/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"

Протягом доби 26 квітня військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі ООС.

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Українські захисники на Донбасі знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправники та одну зенітну установку.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

На Херсонщині партизани знищили десятки окупантів

Попри майже двомісячну окупацію у Херсонській області діють невідомі партизани, які регулярно завдають шкоди армії Російської Федерації.

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"Я впевнений, що кожен українець у нас герой, бо ось уже два місяці вони чинять опір на території Херсона. Я знаю, що на Херсонщині люди чинять опір. 80 окупантів партизани там уже знищили. Це – герої!", – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також Віталій Кім зазначив, що 26 квітня окупанти проводили обстріл по Миколаївській області, проте поки що невідомо, що в результаті було зруйновано. При цьому наші сили готові наступати, проте поки що продовжують проводити заходи щодо захисту регіону.

"Ми хочемо самі наступати. Ми готуємось до захисту, якщо ми програємо на передній лінії. Але ми готуємось і наступати, і захищатись. Ситуація не така, що все пропало. Ми готуємось до найгіршого сценарію завжди. А настрій у нас – позитивний", – сказав чиновник.

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