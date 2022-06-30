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На конференції МАГАТЕ Україна влаштувала демарш проти делегації Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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30 червня, 16:09
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У Відні відбувається конференція, де ігноруються факти захоплення АЕС у нашій країні
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Запорізьку АЕС захопили солдати РФ, а російські енергетики вдають, що нічого не відбувається / Колаж "Сегодня"

Україна відкрила новий фронт боротьби проти утисків своїх прав міжнародними організаціями, які перебувають під впливом країни-агресора Росії. 30 червня на міжнародній конференції у Відні (Австрія) з виконання зобов'язань щодо Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організованій МАГАТЕ, делегація України залишила засідання під час виступу представників Росії.

Про це повідомляється на телеграм-каналі "Енергоатому".

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Що відомо

"Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у деяких секціях. Тож, коли свій виступ почав спікер з Росії, всі присутні на заході атомники з України на чолі з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Олександром Моциком влаштували демарш і покинули залу засідань", – йдеться у повідомленні.

Українські атомники нагадали МАГАТЕ, що під час війни у нашій країні вперше в історії атомної енергетики:

а нашу думку, путінська Росія не заслуговує не лише звітувати перед МАГАТЕ, а й просто бути представленою в цій організації", – сказав голова Держатомрегулювання Олег Коріков перед тим, як українська делегація залишила залу засідань.

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Обстановка

Світова організація, яка мала б протистояти постійному нападу армії Росії на ядерні об'єкти в Україні – МАГАТЕ – поки що демонструє слабку реакцію. Все тому, що у її структурі знаходиться багато агентів впливу міжнародного злочинця Володимира Путіна.

Лише минулого тижня 25 червня російські окупанти здійснили чергову диверсію проти ядерного об'єкта на території України – вони обстріляли установку "Джерело нейтронів" у Харкові. І жодної реакції від МАГАТЕ.

Жодної реакції не було на те, що росіяни захопили управління Запорізької АЕС. Хоча представники українського "Енергоатому" звернули увагу МАГАТЕ, що представники "Росатому" таким чином порушили всі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

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Наразі окупанти силою змушують працівників Запорізької АЕС осушити охолодні басейни, щоб сталася аварія. Деяких співробітників станції цинічно б'ють, щоб вони не заважали підготовці ядерного теракту.

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Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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