На крейсері "Москва" знищено багато військових — Селезньов

Серед загиблих – старші офіцери з-поміж команди Чорноморського флоту РФ

Селезньов заявив, що після удару по крейсеру "Москва" багато військових РФ на борту загинуло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Внаслідок атаки Військово-морських сил України на крейсер "Москва" було знищено велику кількість особового складу.

Про це заявив військовий журналіст Владислав Селезньов у ефірі проєкту FREEDOM на каналі "Україна 24".

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"Крім того, що пошкоджений флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, і відповідно знищений мобільний комплекс протиповітряної оборони, той самий комплекс, який не має аналогів, знаходився на борту ракетного крейсера "Москва". Крім того, знищено велику кількість особового складу. Це і старші офіцери з-поміж команди Чорноморського флоту Російської Федерації, це і частина екіпажу ракетного крейсера "Москва". Це колосальний іміджевий удар по репутації Чорноморського флоту Російської Федерації", — сказав Селезньов.

Також він зазначив, що через пошкодження флагмана РФ Чорноморський флот втратив 16 ракет.

Що сталося

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних сил України.

Збройних сил України. Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .

. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину, розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" 2000 року. Тоді Путін на запитання, що з АПЛ, простенько відповів: "Вона потонула".

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