На крейсере "Москва" уничтожено много военных — Селезнев

Среди погибших — старшие офицеры из числа команды Черноморского флота РФ

Селезнев заявил, что после удара по крейсеру "Москва" много военных РФ на борту погибло/Фото: коллаж: "Сегодня"

В результате атаки Военно-морских сил Украины на крейсер "Москва" было уничтожено большое количество личного состава.

Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев в эфире проекта FREEDOM на канале "Украина 24".

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"Помимо того, что поврежден флагман Черноморского флота Российской Федерации, и соответственно уничтожен мобильный комплекс противовоздушной обороны, тот самый комплекс, который не имеет аналогов, находился на борту ракетного крейсера "Москва". Кроме того уничтожено большое количество личного состава. Это и старшие офицеры из числа команды Черноморского флота Российской Федерации, это и часть экипажа ракетного крейсера "Москва". Это колоссальный имиджевый удар по репутации Черноморского флота Российской Федерации", — сказал Селезнев.

Также он отметил, что из-за повреждения флагмана РФ Черноморский флот потерял 16 ракет.

Что произошло

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.

Вооруженных сил Украины. Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся .

. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".

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