На крейсере "Москва" уничтожено много военных — Селезнев

В результате атаки Военно-морских сил Украины на крейсер "Москва" было уничтожено большое количество личного состава.
Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев в эфире проекта FREEDOM на канале "Украина 24".
Подробности
"Помимо того, что поврежден флагман Черноморского флота Российской Федерации, и соответственно уничтожен мобильный комплекс противовоздушной обороны, тот самый комплекс, который не имеет аналогов, находился на борту ракетного крейсера "Москва". Кроме того уничтожено большое количество личного состава. Это и старшие офицеры из числа команды Черноморского флота Российской Федерации, это и часть экипажа ракетного крейсера "Москва". Это колоссальный имиджевый удар по репутации Черноморского флота Российской Федерации", — сказал Селезнев.
Далее по теме
Также он отметил, что из-за повреждения флагмана РФ Черноморский флот потерял 16 ракет.
Что произошло
- 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
- Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
- Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".