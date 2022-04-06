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На Маріуполь скидають фосфорні бомби, а на Луганщині йдуть жорстокі бої. Що сталося в Україні 6 квітня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 квітня, 22:42
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Зеленський розповів громадянам Туреччини про військові злочини Путіна
Росія продовжує нещадно знищувати Маріуполь / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Росія продовжує нещадно знищувати Маріуполь / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У середу, 6 квітня, на луганському та донецькому напрямку тривали запеклі бої. Опирався окупантам Маріуполь, по якому армія міжнародного злочинця Володимира Путіна почала випускати фосфорні бомби. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю турецькому каналу, під час якого розповів про злочини проти людяності, які вчиняють у нашій країні солдати армії Росії.

Портал "Сьогодні" обрав найважливіше, що сталося сьогодні в Україні.

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Атака на Луганську область

Луганська область залишається одним із головних напрямків, де російські окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України та просунуться вглиб нашої країни.

Згідно із заявою голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, війська Російської Федерації обстрілювали з артилерії Сєвєродонецьк. У місті горіло 10 багатоповерхівок, є загиблі.

Оскільки в регіоні зберігається небезпечна обстановка, мешканців Сєверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського влада попросила терміново евакуюватися. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

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Зведення Генштабу

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, ворог продовжує підготовку до наступальної операції на Сході України, щоб встановити повний контроль на території Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. В основному в нічний час російські окупанти проводять обстріл міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Проте мер міста не вважає, що зараз варто евакуюватися з Харкова.

Станом на вечір 6 квітня, Генеральний штаб Збройних сил України опублікував список втрат, які зазнали російські війська на війні в Україні. Офіційно вважається, що у нашій країні вже загинули 18 600 солдатів Росії. Щоправда, у Києві зазначають, що цифра може бути заниженою, оскільки є проблеми з урахуванням знищених ворогів у місцях ведення боїв.

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Маріуполь тримається

Росія продовжує спроби знищення Маріуполя і захоплення випаленої землі там. Замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму щоденному відеозверненні повідомив, що на їхні позиції окупанти почали скидати фосфорні бомби. Проте боротьба за місто продовжується, а також відбувається реєстрація шлюбів бійців "Азову" з українками.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що щодня виходить на зв'язок із захисниками Маріуполя та знає про реальну ситуацію у місті-герої.

Маріупольський письменник Іван Богдан повідомив про виявлення документа, що свідчить, що російські окупанти виношують план штурму міста у формі ЗСУ.

Інтерв'ю турецьким ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk пояснив, чому російських солдатів можна вважати нацистами, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну найбільше постраждало російськомовне населення нашої країни і що в ході вторгнення окупанти вчинили безліч військових злочинів.

"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не зможуть виправдати те, як ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. І вони знайшли собі наратив, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але є факт – війна на нашій території і братські могили українців. І Росія прийшла сюди війною. Подивіться, що відбувається у Маріуполі, що відбулось у Харкові, Мелітополі, Бердянську", – сказав президент України.

Евакуація

  • За сьогодні евакуйовано 4892 людини. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3686 людей. З них 1171 людина – з Маріуполя та 2515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.
  • Із Запоріжжя сьогодні виїхала колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака. Автобуси зараз знаходяться в місті Василівка і продовжать рух завтра зранку. Також завтра із Запоріжжя вирушать автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.
  • По Луганській області: з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське евакуйовано 1206 людей. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
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