На Запорізьку АЕС прибув відомий російський пропагандист: що задумали окупанти

В "Енергоатомі" заявили про підступну провокацію Росії

Окупанти влаштували провокацію на Запорізькій АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти влаштували провокацію на захопленій Запорізькій АЕС. Вони ініціюють зйомку пропагандистських роликів за участі українського персоналу станції.

Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на своїй сторінці у Facebook.

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"Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів рашисти вдалися до чергової провокації. Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста з представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв'ю", – йдеться в повідомленні.

Як наголошують в "Енергоатомі", так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.

"Попри зусилля російських покидьків, ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ. Відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС", – заявили в НАЕК.

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