Нелюдська жорстокість: окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС

За життя чоловіка борються лікарі

Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС та розстріляли його / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 23 травня увірвалися до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. Чоловік отримав важкі поранення.

Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

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Працівник енерго-ремонтного підрозділу АЕС Сергій Швець із численними кульовими пораненнями ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя.

"Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності", – зазначили в "Енергоатомі".

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