Італія готова стати гарантом безпеки України

Вже чотири країни пообіцяли нашій країні підписати договір про безпеку України – прем'єр Італії відзначив прогрес у переговорах у Стамбулі

Італія стане гарантом безпеки України / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім Туреччини, Великобританії та Німеччини, виступити гарантом нейтралітету України погодилася й Італія. Країна готова підписати новий міжнародний договір безпеки для нашої країни після закінчення війни. Цей документ запропонувала українська сторона на черговому раунді переговорів із РФ.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, пише La Repubblica.

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За його словами, Італія працює у режимі нон-стоп, щоб покласти край війні за допомогою санкцій, країна ніколи не відмовлялася від дипломатичного каналу.

"Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України" – сказав дипломат.

Гарантії безпеки для України

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір:

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