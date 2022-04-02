Італія готова стати гарантом безпеки України

Крім Туреччини, Великобританії та Німеччини, виступити гарантом нейтралітету України погодилася й Італія. Країна готова підписати новий міжнародний договір безпеки для нашої країни після закінчення війни. Цей документ запропонувала українська сторона на черговому раунді переговорів із РФ.
Про це сказав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, пише La Repubblica.
За його словами, Італія працює у режимі нон-стоп, щоб покласти край війні за допомогою санкцій, країна ніколи не відмовлялася від дипломатичного каналу.
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"Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України" – сказав дипломат.
Гарантії безпеки для України
Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір:
- Головна вимога України щодо гарантій безпеки ідентична статті 5-ї НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу, вона вимагатиме за 3 дні проведення консультацій та надання допомоги, дипломатичної чи військової. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.
- У нас не врегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території.
- Маючи такі гарантії, аналогічні до ст. 5 НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС.
- Процедуру організують відповідно до закону про загальнонаціональний референдум. Він може працювати за умов воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.