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Зеленский о гарантиях безопасности: Нам нужны страны, которые за 24 часа смогут дать любое оружие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 12:10
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Глава государства отметил, что переговоры по гарантиям ведутся с рядом государств, однако окончательных договоренностей и списка стран с их обещаниями пока нет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности. По его словам, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Об этом Зеленский рассказал в интервью украинским журналистам.

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"Пока мы не получили конкретный перечень тех гарантий или тех стран, которые готовы полностью включиться за вас. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все, нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, и чтобы все эти санкции, глубоко заранее разработанные… ввели в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны РФ", – сказал президент.

Зеленский добавил, что речь не идет о едином перечне гарантий для каждой страны-гаранта.

"Разные страны смогут предоставить разные гарантии... Пока всю эту историю мы не составили, потому что не было встречи с нами всех советников, кроме Российской Федерации. Мы хотим встретиться со всеми, они сказали, что они готовы об этом говорить", – сказал он.

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Зеленский ожидает, что встреча с советниками стран-гарантий может состояться в ближайшее время.

"Если это произойдет только тогда, с пониманием, что у нас есть гарантии безопасности, мы сможем продолжать этот первый кейс под названием "Гарантии безопасности для Украины, которые предусматривают внеблоковость в военном в том или ином блоке", – отметил он.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре:

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  • Главное требование Украины о гарантиях безопасности идентично 5-й статье НАТО. Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за три дня проведения консультаций и оказания помощи, дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности.
  • У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории.
  • Имея такие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.
  • Процедуру организуют в соответствии с законом об общенациональном референдуме. Он не может работать в условиях военного положения. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск, возвращение людей – тогда и будет референдум.

Ранее мы сообщали, что Ирландия может стать одной из гарантов безопасности Украины.

Также напомним, Италия готова стать гарантом безопасности Украины.

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