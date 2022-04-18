Наступ російських військ на Донбас уже почався, йдуть вуличні бої – Гайдай

Наступ російських військ на території Луганської області вже почався. Окупанти зайшли в Кремінну, де почалися вуличні бої.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.
Наразі евакуація людей неможлива.
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"Можемо констатувати, що наступ вже почався. Встигніть врятуватися, поки ми можемо Вам допомогти", – написав Гайдай.
Він додав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських. Двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.
Як виїхати з Луганської області
За словами голова ОВА, сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. При цьому маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.
"Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", – додав Гайдай.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
- Лисичанськ:
центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
- Привілля:
центральна площа;
- Сєвєродонецьк:
міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
- Рубіжне:
Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.
- Гірське:
Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
- Попасна
вул. Щербакова, 1а
Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж.
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