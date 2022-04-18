Наступление российских войск на Донбасс уже началось, идут уличные бои – Гайдай

Наступление российских войск на территории Луганской области уже началось. Оккупанты зашли в Кременную, где начались уличные бои.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
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Наступление российских войск на территории Луганской области уже началось. Оккупанты зашли в Кременную, где начались уличные бои.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.