Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске, есть раненные

В результате вражеского огня в больницы попали шесть сотрудников полиции

В Лисичанске обстреляли здание патрульной полиции. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лисичанске Луганской области оккупанты обстреляли здание патрульной полиции. В результате шесть сотрудников получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Вчера в 20:40 был проведен артобстрел Лисичанска.

"Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", – написал Гайдай.

Жителей Луганской области просят эвакуироваться

Ранее Гайдай призвал местных жителей эвакуироваться. Он попросил украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.

Он подчеркнул, что следующая неделя может быть тяжелой и последней, когда люди еще смогут уехать из области.

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Вскоре ожидается масштабное наступление врага на Донбасс.

"Как это произойдет? Наверное, по-фашистски, традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота... Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Примите это решение. Эта неделя может многое решить", — отметил Гайдай.

Глава ОВА считает, что от местных жителей и их решения об эвакуации зависит, как быстро украинские защитники справятся с российскими оккупантами.

Он также рассказал, что 17 апреля россияне обстреляли Золотое, где попали в многоэтажку: двое погибших, четверо ранены.

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