"Непогана ідея": Зеленський підтримав візовий режим з Росією

Президент зазначив, що має достатньо можливостей для реалізації такої ініціативи

Президент виступив за запровадження візового режиму для громадян РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський підтримав введення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Таку заяву він зробив на зустрічі з журналістами 6 червня, повідомляє РБК-Україна.

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"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, – ред.) – це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", – зазначив він.

В'їзд в Україну з Росії

Розмови про введення візового режиму для громадян Росії виникли відразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році з такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також ввести візовий режим з Росією у різний час пропонували народні депутати.

У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ під час перетину кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року. Поїхати за загальногромадянським паспортом не вийде. Власникам закордонних паспортів старого зразка (на 5 років) на кордоні доведеться здати біометричні дані (відбитки пальців).