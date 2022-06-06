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Зеленський записав найкоротше звернення з початку війни: що сказав президент (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 01:24
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Глава держави їздив у Запоріжжя
Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 101-го дня війни Росії проти України.

Відео опублікували на каналі офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент?

"Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Багато роботи було, нескінченна доба. Був у Запоріжжі, Запорізькій області, підтримав наших військових, нагородив кращих. Заслухав доповідь. Були на позиціях. Провів зустріч із головою обласної державної адміністрації, з місцевим керівництвом поліції, службою безпеки, а також деякими мерами тимчасово окупованих міст. Зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи, тепло. Умови бачив тимчасові, але не погані. Зрозумів складні їх питання. Думаю, вирішимо. У кожної сім'ї своя історія. Більшість була без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні, а в когось, на жаль, загинув. Трагедія. Ні дома, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої вони серед нас. Після цього поїхав з головою Офісу на схід. Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримував. Дещо привезли військовим. Про це детально не буду, а дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли і міцність. Я бажаю їм здоров'я і їхнім батькам уклін. Всім нам перемоги. Слава Україні!", — сказав Зеленський.

Чим закінчиться війна РФ проти України?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна, яку 24 лютого розв'язала Росія проти України, "закінчиться за столом переговорів". Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат". Також він похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

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"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся до України, але він отримує більше", — додав Столтенберг.

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