Невидимий союзник загарбників може знищити тисячі маріупольців

У Маріуполі нестача ліків, медичної допомоги люди не можуть покинути місто через жорстку фільтрацію з боку окупантом. Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що до кінця року може загинути близько 10 тисяч маріупольців. Причиною цього можуть стати інфекції та бактерії, які можуть спричинити спалахи епідемій.
Щоб уникнути смертність серед мирного населення, потрібна повна евакуація, але російська армія цьому всіляко перешкоджають.
Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Маріуполя Вадим Бойченко
"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті підуть епідемії. Зараз більша частина населення – старі та хворі люди.
Без належних умов смертність серед вразливих категорій зросте в рази. Частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста, тому що їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Українці у смертельній небезпеці, потрібна повна евакуація міста", – розповів він, коментуючи ситуацію у місті.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів: владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші , розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати сліди злочинів, а російська пропаганда разом із "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 одиниць живої сили противника, ще 840 – за непідтвердженими даними .
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб , насамперед жінок та дітей. Готується другий етап евакуації , щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі. Напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучено впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.
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