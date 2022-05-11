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Невидимий союзник загарбників може знищити тисячі маріупольців

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 травня, 09:43
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Від масових епідемій можуть загинути до 10 тисяч людей
Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч людей
Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі нестача ліків, медичної допомоги люди не можуть покинути місто через жорстку фільтрацію з боку окупантом. Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що до кінця року може загинути близько 10 тисяч маріупольців. Причиною цього можуть стати інфекції та бактерії, які можуть спричинити спалахи епідемій.

Щоб уникнути смертність серед мирного населення, потрібна повна евакуація, але російська армія цьому всіляко перешкоджають.

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Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Маріуполя Вадим Бойченко

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті підуть епідемії. Зараз більша частина населення – старі та хворі люди.

Без належних умов смертність серед вразливих категорій зросте в рази. Частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста, тому що їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Українці у смертельній небезпеці, потрібна повна евакуація міста", – розповів він, коментуючи ситуацію у місті.

Ситуація у Маріуполі

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