Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Никто не хочет договариваться с теми, кто пытал наш народ: главные заявления украинской власти за 10 апреля

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 16:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Однако на Банковой убеждены, что переговоры с Россией важны, чтобы остановить жестокую войну
В Киеве признают необходимость переговоров с агрессором
В Киеве признают необходимость переговоров с агрессором / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 46-е сутки полномасштабной войны с Россией. Оккупанты несут тяжелые потери и обустраивают госпитали на временно захваченных территориях, а в Херсонской области мечтают создать еще одну "народную республику". В Киеве же понимают, что война должна закончиться, хотя этому будут предшествовать сверхсложные переговоры со страной-агрессором.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 10 апреля.

Реклама

Зеленский: важно остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ. Об этом президент сказал в интервью для Associated Press.

"Но если говорить не эмоционально, – а это сложно, – то мы должны понимать, что любая война должна заканчиваться миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что поэтому следует делать выводы.

"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И потому важно остановить эту войну. Сложно. Эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желания – никто не хочет договариваться с человеком или с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И это я вам скажу как муж, как отец. Я все это прекрасно понимаю", – заявил Зеленский.

Однако, по его убеждению, любой возможности упускать нельзя.

Реклама

"Если они (возможности. – Ред.) у нас будут на дипломатическое решение этого вопроса, то их терять нельзя. Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Решать за них и говорить: "Нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы", – сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что Мариуполь остается одной из важнейших позиций. Если перестать там бороться, все остальные позиции страны станут слабее.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Реклама

Подоляк о переговорах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

"Поскольку там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", – заявил Подоляк.

По его словам, рядом с Украиной должны быть 5-7 стран-гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками.

Подоляк также объяснил, почему Россия хочет включить в договор Беларусь.

"У российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции в отношении стран. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", – добавил советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк и Давид Арахамия. Фото:

Арестович: авиацией РФ управляют шпионы

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, считающуюся одним из главных факторов на поле боя. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что в политическом или военном руководстве РФ есть шпионы.

"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских Вооруженных сил по результатам этой кампании", – говорит Алексей Арестович.

Он также сравнил Мелитополь с Чернобаевкой. Это связано с тем, что ВСУ нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе.

"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, — рвалось часа два. Любо-дорого", – сказал Арестович.

По его словам, Мелитополь – главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение.

"Опорный пункт россиян, который обеспечивает связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный. В Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одно село освободили, другое. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают оккупантам успешно продвигаться на юг", – добавил Арестович.

Алексей Арестович. Фото: Офис президента

Оккупанты готовят референдум о создании "Херсонской народной республики"

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения " референдума" по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

В Луганской области подконтрольная России власть разворачивает принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях.

Кроме того, из-за значительных потерь военных и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. Личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

С территории РФ (Ярославская область) прибыли подразделения для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В Украине убито уже 19 300 российских оккупантов

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла более 19 300 солдат и несколько тысяч единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 19 300 человек,
  • танков ‒ 722,
  • боевых бронированных машин ‒ 1911,
  • артиллерийских систем – 342,
  • РСЗО – 108,
  • средств ПВО – 55,
  • самолетов – 152,
  • вертолетов – 137,
  • автомобильной техники – 1384,
  • кораблей/катеров – 7,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
  • специальной техники – 25.
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Согласовано 9 гуманитарных коридоров

По состоянию на 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, согласованы следующие коридоры:

  • Из Мариуполя и Бердянска до Запорожья на собственном транспорте. В Бердянск также будут отправлены автобусы из Запорожья.
  • Из Токмака до Запорожья предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – ул. Шевченко, 5.
  • Из Энергодара до Запорожья. На собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра.
  • Из Северодонецка до Бахмута. Место сбора – просп. Химиков, 28.
  • Из Лисичанска до Бахмута. Место сбора – СТВ (РТИ), квартал ул. 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Из Попасной до Бахмута. Место сбора – ул. Первомайская, 42.
  • Из Рубежного до Бахмута.
  • Из Горного до Бахмута. Место сбора – ул. Гагарина, 13.

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 10 апреля
1
Личный состав 19300
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1384
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Никогда не забудем!
Утро 8 апреля. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске: 52 человека погибли, из них 5 – дети... 109 раненых *Данные на 23.00 8 апреля.
Светлая память погибшим
Истории подвигов
Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
Слава Україні!
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42609.19

Binance Coin (BNB)

421.48

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

112.05

Theta (THETA)

3.48

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.92

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

12 апр

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

12 апр

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

13 апр

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

13 апр

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять