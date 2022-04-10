Никто не хочет договариваться с теми, кто пытал наш народ: главные заявления украинской власти за 10 апреля

Однако на Банковой убеждены, что переговоры с Россией важны, чтобы остановить жестокую войну

В Киеве признают необходимость переговоров с агрессором / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 46-е сутки полномасштабной войны с Россией. Оккупанты несут тяжелые потери и обустраивают госпитали на временно захваченных территориях, а в Херсонской области мечтают создать еще одну "народную республику". В Киеве же понимают, что война должна закончиться, хотя этому будут предшествовать сверхсложные переговоры со страной-агрессором.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 10 апреля.

Реклама

Зеленский: важно остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ. Об этом президент сказал в интервью для Associated Press.

"Но если говорить не эмоционально, – а это сложно, – то мы должны понимать, что любая война должна заканчиваться миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что поэтому следует делать выводы.

"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И потому важно остановить эту войну. Сложно. Эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желания – никто не хочет договариваться с человеком или с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И это я вам скажу как муж, как отец. Я все это прекрасно понимаю", – заявил Зеленский.

Однако, по его убеждению, любой возможности упускать нельзя.

Реклама

"Если они (возможности. – Ред.) у нас будут на дипломатическое решение этого вопроса, то их терять нельзя. Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Решать за них и говорить: "Нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы", – сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что Мариуполь остается одной из важнейших позиций. Если перестать там бороться, все остальные позиции страны станут слабее.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Реклама

Подоляк о переговорах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

"Поскольку там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", – заявил Подоляк.

По его словам, рядом с Украиной должны быть 5-7 стран-гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками.

Подоляк также объяснил, почему Россия хочет включить в договор Беларусь.

"У российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции в отношении стран. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", – добавил советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк и Давид Арахамия. Фото:

Арестович: авиацией РФ управляют шпионы

Российские войска стремительно теряют свою авиацию, считающуюся одним из главных факторов на поле боя. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что в политическом или военном руководстве РФ есть шпионы.

"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских Вооруженных сил по результатам этой кампании", – говорит Алексей Арестович.

Он также сравнил Мелитополь с Чернобаевкой. Это связано с тем, что ВСУ нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе.

"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, — рвалось часа два. Любо-дорого", – сказал Арестович.

По его словам, Мелитополь – главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение.

"Опорный пункт россиян, который обеспечивает связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный. В Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одно село освободили, другое. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают оккупантам успешно продвигаться на юг", – добавил Арестович.

Алексей Арестович. Фото: Офис президента

Оккупанты готовят референдум о создании "Херсонской народной республики"

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения " референдума" по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

В Луганской области подконтрольная России власть разворачивает принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях.

Кроме того, из-за значительных потерь военных и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. Личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

С территории РФ (Ярославская область) прибыли подразделения для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В Украине убито уже 19 300 российских оккупантов

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла более 19 300 солдат и несколько тысяч единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составляли:

личного состава – около 19 300 человек,

танков ‒ 722,

боевых бронированных машин ‒ 1911,

артиллерийских систем – 342,

РСЗО – 108,

средств ПВО – 55,

самолетов – 152,

вертолетов – 137,

автомобильной техники – 1384,

кораблей/катеров – 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальной техники – 25.

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Согласовано 9 гуманитарных коридоров

По состоянию на 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, согласованы следующие коридоры:

Из Мариуполя и Бердянска до Запорожья на собственном транспорте. В Бердянск также будут отправлены автобусы из Запорожья.

до на собственном транспорте. В Бердянск также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из Токмака до Запорожья предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – ул. Шевченко, 5.

до предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – ул. Шевченко, 5. Из Энергодара до Запорожья . На собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра.

до . На собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Из Северодонецка до Бахмута . Место сбора – просп. Химиков, 28.

до . Место сбора – просп. Химиков, 28. Из Лисичанска до Бахмута . Место сбора – СТВ (РТИ), квартал ул. 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

до . Место сбора – СТВ (РТИ), квартал ул. 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из Попасной до Бахмута . Место сбора – ул. Первомайская, 42.

до . Место сбора – ул. Первомайская, 42. Из Рубежного до Бахмута .

до . Из Горного до Бахмута. Место сбора – ул. Гагарина, 13.

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.

Раньше мы писали: