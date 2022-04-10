Никто не хочет договариваться с теми, кто пытал наш народ: главные заявления украинской власти за 10 апреля

В Украине 46-е сутки полномасштабной войны с Россией. Оккупанты несут тяжелые потери и обустраивают госпитали на временно захваченных территориях, а в Херсонской области мечтают создать еще одну "народную республику". В Киеве же понимают, что война должна закончиться, хотя этому будут предшествовать сверхсложные переговоры со страной-агрессором.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 10 апреля.
Зеленский: важно остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ. Об этом президент сказал в интервью для Associated Press.
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"Но если говорить не эмоционально, – а это сложно, – то мы должны понимать, что любая война должна заканчиваться миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны", – сказал Зеленский.
Он добавил, что поэтому следует делать выводы.
"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И потому важно остановить эту войну. Сложно. Эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желания – никто не хочет договариваться с человеком или с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И это я вам скажу как муж, как отец. Я все это прекрасно понимаю", – заявил Зеленский.
Однако, по его убеждению, любой возможности упускать нельзя.
"Если они (возможности. – Ред.) у нас будут на дипломатическое решение этого вопроса, то их терять нельзя. Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Решать за них и говорить: "Нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы", – сказал Зеленский.
Зеленский также рассказал, что Мариуполь остается одной из важнейших позиций. Если перестать там бороться, все остальные позиции страны станут слабее.
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Подоляк о переговорах
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.
"Поскольку там будет не только Украина, не только Россия, там будут еще страны, потенциальные гаранты. Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией. Потому что мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", – заявил Подоляк.
По его словам, рядом с Украиной должны быть 5-7 стран-гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками.
Подоляк также объяснил, почему Россия хочет включить в договор Беларусь.
"У российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции в отношении стран. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", – добавил советник главы Офиса президента.
Михаил Подоляк и Давид Арахамия. Фото:
Арестович: авиацией РФ управляют шпионы
Российские войска стремительно теряют свою авиацию, считающуюся одним из главных факторов на поле боя. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что в политическом или военном руководстве РФ есть шпионы.
"Когда я смотрю на то, как использует военные силы Россия, мне кажется, что в политическом или военном руководстве сидят пятеро шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы. Честь им и слава. Наградим самыми высокими наградами украинских Вооруженных сил по результатам этой кампании", – говорит Алексей Арестович.
Он также сравнил Мелитополь с Чернобаевкой. Это связано с тем, что ВСУ нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе.
"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, — рвалось часа два. Любо-дорого", – сказал Арестович.
По его словам, Мелитополь – главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение.
"Опорный пункт россиян, который обеспечивает связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный. В Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одно село освободили, другое. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают оккупантам успешно продвигаться на юг", – добавил Арестович.
Алексей Арестович. Фото: Офис президента
Оккупанты готовят референдум о создании "Херсонской народной республики"
В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения " референдума" по созданию так называемой "Херсонской народной республики".
В Луганской области подконтрольная России власть разворачивает принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях.
Кроме того, из-за значительных потерь военных и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. Личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.
С территории РФ (Ярославская область) прибыли подразделения для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.
В Украине убито уже 19 300 российских оккупантов
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла более 19 300 солдат и несколько тысяч единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 19 300 человек,
- танков ‒ 722,
- боевых бронированных машин ‒ 1911,
- артиллерийских систем – 342,
- РСЗО – 108,
- средств ПВО – 55,
- самолетов – 152,
- вертолетов – 137,
- автомобильной техники – 1384,
- кораблей/катеров – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
- специальной техники – 25.
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Согласовано 9 гуманитарных коридоров
По состоянию на 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, согласованы следующие коридоры:
- Из Мариуполя и Бердянска до Запорожья на собственном транспорте. В Бердянск также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из Токмака до Запорожья предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – ул. Шевченко, 5.
- Из Энергодара до Запорожья. На собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра.
- Из Северодонецка до Бахмута. Место сбора – просп. Химиков, 28.
- Из Лисичанска до Бахмута. Место сбора – СТВ (РТИ), квартал ул. 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из Попасной до Бахмута. Место сбора – ул. Первомайская, 42.
- Из Рубежного до Бахмута.
- Из Горного до Бахмута. Место сбора – ул. Гагарина, 13.
"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.
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