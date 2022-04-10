Арестович: Мелітополь стає новою Чорнобаївкою

Він порівняв успіх українських військових у Мелітополі зі схожою ситуацією на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області

Олексій Арестович порівняв Мелітополь з Чорнобаївкою. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович порівняв Мелітополь з Чорнобаївкою. Це пов'язано з тим, що ЗСУ завдали вже п'ятий удар по позиціях російських військ на аеродромі в окупованому Мелітополі.

Про це Арестович повідомив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

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Він порівняв успіх українських військових зі схожою ситуацією на аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області. там окупанти зазнали ударів близько 15 разів.

"Мелітополь поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління — рвалося години дві. Любо-дорого", – сказав Арестович.

За його словами, Мелітополь – головний центральний вузол: аеропорт, залізничний вокзал, автомобільне сполучення.

"Опорний пункт росіян, який забезпечує зв'язок і для Херсона, і для Запоріжжя, і для Маріуполя. Вузол центральний. У Запорізькій області весь час щось відбувається, весь час капає: одне село звільнили, друге. Не контрнаступ, а тактичні дії. І ці дії не дають окупантам успішно рухатися на південь", – додав Арестович.

Що відомо про Чорнобаївку

У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.

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Ситуація у Мелітополі

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