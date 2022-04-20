Изменит ли ход войны новая помощь Запада: какое оружие Украина получит в ближайшее время

Вооруженные силы Украины уже превосходят Россию по многим видам вооружений

ПТРК Javelin и NLAW не идут ни в какое сравнение с советской "шайтан-трубой" РПГ-7. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 56-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты усиливают наступление на востоке нашей страны с целью захватить всю Донецкую и Луганскую области, после чего, вероятно, могут пытаться прорваться в другие регионы Украины.

Для отражения атак противника Украине необходимо все больше тяжелого вооружения. Президент Владимир Зеленский ежедневно просит западных партнеров предоставить нам такую помощь. И надо отметить, Запад не только обеспечил Украину оборонительным оружием, но в ближайшее время обещает предоставить и более тяжелое вооружение.

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Сайт "Сегодня" выяснил, какие страны окажут Украине военную помощь в ближайшее время и как она повлияет на ход войны.

Россия стянула на Донбасс всех, кто может воевать

Почти два месяца Украина отражает атаки армии России. Как отметил президент Владимир Зеленский, российские оккупанты "согнали против Украины почти всех и почти все, что способно воевать".

"Мы выступаем против армии, реально считавшейся второй или третьей по мощи. Если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое есть у ее партнеров и которое сопоставимо с оружием, что использует Россия, украинцы бы уже завершили эту войну", – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский: "Если бы у Украины было оружие, мы бы уже закончили войну"

По данным Пентагона, в рамках подготовки ко второму этапу войны Россия сосредоточила на Донбассе не менее 76 батальонно-тактических групп, а к северу от Украины находится еще около 22 БТГ. Отмечается, что общее количество военных РФ в ближайшее время на данном участке может составить 80-100 тысяч человек, таким образом, соотношение сил может составить 5 россиян к 1 украинцу или даже 7 к 1.

В связи с этим 19 апреля представители ряда стран заявили, что собираются предоставить Украине более тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства.

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Румыния

Бухарест решил предоставить нашей стране партию летального оружия из собственных резервов, предназначенных для национальной обороны. Однако для этого властям страны придется принять поправку к закону, согласно которой Румыния сможет поставлять вооружение не только странам, являющимся членами НАТО, но и "потенциальным союзникам Альянса". В документе отмечается, что такая потребность возникла из-за "военного вторжения России в Украину". Что именно получит Украина от румынских союзников, пока не известно.

У румын есть свои танки TR-85M1 "Bizonul" и реактивные системы залпового огня LAROM / Фото: Коллаж "Сегодня"

Германия

Власти ФРГ изменили свою позицию относительно предоставления Украине военной помощи. После телефонного разговора с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении. Правда, Шольц отметил, что ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов. Сейчас правительство страны ведет переговоры с производителями оружия и военной техники, чтобы в краткие сроки предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства, за которые заплатит Берлин.

"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", – сказал Шольц.

Шольц готов предоставить Украине оружие / Фото: коллаж "Сегодня"

Нидерланды

Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелое вооружение, включая бронетехнику. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

"Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительных тяжелых вооружений", – сказал премьер.

Эту же информацию подтвердила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Война в Украине переходит в новую фазу, поскольку Путин начал наступление на Донбассе. Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять более тяжелую военную технику, включая бронетехнику", – написала она на своей странице в Twitter.

В частности речь идет о передаче Украине 155-мм самоходных пушек-гаубиц PzH 2000.

Самоходная пушка-гаубица PzH 2000 / Фото: Wikipedia

США

Соединенные Штаты Америки направят в Украину больше военной техники и артиллерии. Такое решение объявил президент США Джо Байден после разговора с лидерами стран-союзников.

В новом пакете помощи Украине в размере 800 миллионов долларов США предоставляют:

11 вертолетов Ми-17;

300 беспилотников последнего поколения Switchblade;

18 гаубиц;

200 бронетранспортеров M113;

10 противоартиллерийских радаров;

500 противотанковых ракет Javelin;

30 000 комплектов бронежилетов и касок;

защитное оборудование для защиты от химических атак.

Байден заявил, что Украина получит от США больше артиллерии/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.

"Канада направит в Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни", – сказал он.

Джастин Трюдо направит в Украину тяжелую артиллерию / Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед парламентом, заявил, что Украина получит дополнительное оружие. В частности, речь идет об артиллерии.

"Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим в дополнение ко многим другим формам поддержки", – заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

Борис Джонсон: "Украине нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим" / Фото: Facebook

Финляндия

Президент Финляндии Саули Ниинисте по предложению правительства принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны страны, отметив, что не может раскрыть подробностей о содержании помощи, способах доставки и сроках, чтобы обеспечить доставку груза к месту назначения.

Саули Ниинисте заявил о дополнительной военной помощи Украине. Фото: 1tv.ge

Норвегия

Норвегия уже передала Украине около сотни зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

"Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК "Мистраль", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

ЗРК "Мистраль" предназначен для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 90 мм, ее масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Поражение – 1800 шариками вольфрамового сплава. Масса пусковой установки – 24 кг.

"Мистраль" разработан во Франции компанией MBDA и в 1987 году принят на вооружение сухопутных войск Франции. В 2000 году появился усовершенствованный вариант, "Мистраль 2". Какая именно модификация передана Украине – не сообщается.

Норвегия передала Украине около сотни ЗРК "Мистраль". Фото: t.me/pavlovskynews

Италия

Итальянский парламент принял единогласно решение об отправке оружия Украине. Об этом премьер-министр страны Марио Драги заявил в интервью Corriere della Sera.

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности", – подчеркнул Драги.

Италия поможет Украине с оружием. Фото: коллаж "Сегодня"

19 апреля спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Украина получила от западных партнеров несколько самолетов и запчасти для их ремонта. Однако в ВСУ данную информацию опровергли, отметив, что в Украину прибыли лишь запчасти.

Новое оружие ВСУ может изменить ход войны

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что предоставление Западом Украине нового оружия может кардинальным образом изменить ход войны, уменьшить количество потерь в рядах ВСУ и ускорить победу Украины.

"Сегодня мы уже превосходим противника по многим видам оружия. Можно сказать, что идет война поколений вооружения. Россияне воюют при помощи старого, советского, слегка модернизированного, оружия. У украинцев оружие более современное и эффективное. Оно опережает российское как минимум на поколение, а то и на два", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт отмечает, что в Украине не осталось ни одного российского танка "Т-90", который в РФ называли самым современным и "неубиваемым".

"Ни одного "Т-90" у них не осталось. Мы все сожгли. Их даже не спасли наваренные на башни "мангалы". Уничтожены боевые плавающие машины БМД-3. Российская техника не может спастись от противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, которые просто не могут промахнуться. ВСУ владеет суперсовременными гранатометами, которые не идут ни в какое сравнение с советской "шайтан-трубой" РПГ-7. Если же сейчас в Украину прибудут новейшие гаубицы, ракеты, вертолеты, беспилотники – это поможет ВСУ не только противостоять оккупантам, но и полностью их уничтожить", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Оружие украинцев опережает российское как минимум на поколение, а то и на два" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.

Также мы информировали, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.