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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Нові переговори Києва та Москви, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 29 березня

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29 березня, 06:00
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У Туреччині відбудуться переговори між делегаціями України та РФ, а "Укрзалізниця" продовжує евакуйовувати населення із зон бойових дій
Переговори України та РФ відбудуться в Туреччині, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Переговори України та РФ відбудуться в Туреччині, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 29 березня, в Туреччині відбудуться переговори України та Росії. Очікується, що переговори розпочнуться о 10:30 за місцевим часом. Крім того, у вівторок Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні.

Переговори України та РФ

Переговори української та російської делегацій 29 березня відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі. Прогнозований час початку переговорів – 10:30 за місцевим часом.

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Російська делегація прибула першою літаком Ту-204 300 з бортовим номером RSD 0888. Він близько 16:00 28 березня приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Делегацію зустріли співробітниками Генерального консульства Росії.

Очікувалося, що українська делегація прибуде увечері того ж дня.

За словами глави МЗС України, програма-мінімум на переговорах — вирішення гуманітарних питань, програма-максимум — припинення вогню і досягнення стабільної домовленості про це. На даний момент ні по одному пункту сторони не домовилися. Українська сторона не буде відмовлятися від суверенітету, територій і людей. Якщо РФ знову буде говорити мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

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Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні

У вівторок, 29 березня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні. Консультації ініціювали Франція та Мексика. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Графік евакуаційних потягів

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.

Як курсуватимуть потяги:

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Харків:

  • 11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.

Краматорськ:

  • 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.

Інші:

  • 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

"Зелений коридор" з Енергодару

На ранок 29 березня в Енергодарі планується організація "зеленого коридору" для легкових автомобілів за маршрутами Енергодар — Дніпрорудне — Скельки — Василівка — Запоріжжя.

Початок формування колони — о 6:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку). Відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників — о 8:00.

Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати українським біженцям

Голлівудський актор Шон Пенн продовжує допомагати українському народу всіма можливими способами. У понеділок, 28 березня, він приїхав до Львова.

Благодійна організація актора Шона Пенна хоче налагодити партнерські взаємини саме в Україні, щоб підтримати наших людей у боротьбі за свободу та суверенітет. Актор запропонував співпрацю зі своїм благодійним фондом для постачання гуманітарної допомоги нужденним.

Комендантська година в Одеській області

В Одеській області змінили комендантську годину. Відповідне розпорядження 28 березня видав начальник Одеської військової державної адміністрації Максим Марченко. З 29 березня комендантська година на території Одеської області триватиме з 21:00 до 06:00. Усі інші правила щодо комендантської години залишаються без змін. В цей період пересуватися вулицею заборонено. Дозволено це робити лише особами, які мають спеціальні перепустки. Варто зазначити, що раніше комендантська година в області тривала з 20:00 до 6:00.

Заборона на алкоголь у Вінницькій області

З 29 березня у Вінницькій області заборонено продаж алкоголю працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, інших військових формувань та особам зі зброєю.

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Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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