Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні

Рада Безпеки ООН у вівторок, 29 березня, проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні.
Про це йдеться у графіку організації.
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Повідомляється, що консультації ініціювали Франція та Мексика. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Через війну Росії проти України загинуло понад 1100 мирних жителів
Жертвами російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення стали 1119 мирних громадян. Ще 1790 людей було поранено.
Із загальної кількості вбитих цивільних – 224 чоловіки, 168 жінок, 15 дівчаток, 32 хлопчики. Стать ще 628 дорослих та 52 дітей наразі не встановлено.
Із загальної кількості поранених – 201 чоловік, 150 жінок, 32 дівчинки та 24 хлопчики. Стать ще 1313 дорослих та 70 дітей поки не встановлено.