Подоляк розповів українцям про виворот війни

Радник голови ОП пояснив, що відбувається на фронті

Подоляк звернувся до українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українцям не варто лякатися новин про те, що "ми щось віддаємо". Адже українські військові вимотають сили Росії та відвоюють свої території назад.

Про це повідомляє "Україна 24".

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"Це війна. Ідуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, але треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, ми повинні їх вимотати", – сказав Подоляк.

Радник голови ОПУ додав, що все, що ми зараз віддаємо, і все, що забираємо назад, – все буде повністю українським.

"Потрібно трохи почекати. Працюють професіонали. Чекаємо на зброю, санкції, які мають добити Російську Федерацію. Після цього обов'язково все повернемо", – підсумував Подоляк.

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