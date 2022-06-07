Подоляк рассказал украинцам об изнанке войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинцам не стоит пугаться новостей о том, что "мы что-то отдаем". Ведь украинские военные вымотают силы России и отвоюют свои территории обратно.
Об этом сообщает "Украина 24".
"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, мы должны их измотать", – сказал Подоляк.
Советник главы ОПУ добавил, что все, что мы сейчас отдаем, и все, что забираем обратно – все будет полностью украинским.
"Нужно немного подождать. Работают профессионалы. Ждем оружие, санкции, которые должны добить Российскую Федерацию. После этого обязательно все вернем", – подытожил Подоляк.
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