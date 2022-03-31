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Обстріли міст, компенсація житла, головна мета України на переговорах із Кремлем та інші важливі події 30 березня

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31 березня, 05:55
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Україна хоче щоб були міжнародні юридичні гарантії, які візьмуть на себе країни з потужними арміями, вважає Подоляк
Михайло Подоляк розповів про переговори України та РФ, а українцям даватимуть компенсацію за пошкоджене майно. Фото: колаж "Сьогодні"
Михайло Подоляк розповів про переговори України та РФ, а українцям даватимуть компенсацію за пошкоджене майно. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 30 березня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на переговорах із Росією Україна хоче отримати конкретику. За його словами, наша країна на сьогоднішній день виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти.

Подоляк озвучив головну мету України на переговорах із Кремлем

"На переговорах ми хочемо отримати конкретику. Ось Україна – у неї є своя армія, вона її захищатиме. Але ми хочемо, щоб поряд з цим були міжнародні юридичні гарантії, які візьмуть на себе країни з потужними арміями (Британія, США, Туреччина) Ми хочемо, щоб були юридично прописані гарантії, що якщо починається агресія, то ми не починаємо бігати по світу і шукати допомоги, а є конкретні країни, які допомагатимуть. Ми хочемо, щоб це все було чітко зафіксовано", – розповів радник голови ВП.

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За словами Подоляка, Росія має бути підписувачем гарантії безпеки. Він вважає, коли РФ буде присутня в одному багатосторонньому договорі, де є велика кількість країн, то вона братиме обов'язки не лише перед Україною, а й перед цими країнами. На думку радника голови ВП, це стримуватиме Росію.

Втрату житла компенсуватимуть не лише грошима – які умови створили для українців

Українцям держава відшкодовуватиме збитки за пошкоджене чи втрачене під час війни житло. Гроші будуть видавати тим українцям, які подадуть заявку до "Дії" або до ЦНАПів. Держава розробляє ще один варіант – надання жилої площі. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Армія РФ почала мінувати територію України новими небезпечними мінами

Російські окупанти стали мінувати територію України новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон" із сейсмічним датчиком. Випадки мінування були відмічені у Харківській та Сумській областях, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, що відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика мети та управління бойовою частиною.

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Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, яка говорить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Німеччина готова стати гарантом безпеки України Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє Reuters. Як зазначає видання, спікер уряду Штеффен Хебестрейт повідомив, що у телефонній розмові з Зеленським Шольцем заявив про "загальну готовність" взяти участь у ролі гаранта безпеки. У той же час Хебестрейт підкреслив, що не може уточнити, чи роль гаранта безпеки буде включати військову складову.

Нагадаємо, українська сторона на переговорах із РФ 29 березня запропонувала забезпечити їй гарантії безпеки. Згідно з пропозицією, країни-гаранти у разі агресії проти України аналогічно до вимог 5-ї статті НАТО протягом 3 днів проводитимуть консультації. Вони будуть зобов'язані допомогти – закривати небо, допомагати озброєнням, відправляти свої армії. Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, США, Франції, Туреччини, Німеччини, Італії, Канади, Польщі та Ізраїлю.

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Зеленський відзначив нагородами 122 військових, 23 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагрзащіадами 122 військовослужбовці, з них 23 – посмертно. "Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандувача підписав указ про нагородження державними нагородами наших військових. 122 захисники, з них 23 – посмертно", – сказав Зеленський.

Окупанти обстрілюють Харків і хочуть блокувати Чернігів – Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 30 березня, на території України триває переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ. В раг намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення "квазідержавної освіти" у Херсонській області.

На Волинському напрямку. У районах населених пунктів Пінськ, Лунинець республіки Білорусь зафіксовано підрозділи повітрянодесантних військ збройних сил РФ, які, ймовірно, були виведені з території України. На Поліському напрямку йде планове перегрупування підрозділів Східного військового округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки

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Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

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