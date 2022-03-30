Подоляк озвучив головну мету України на переговорах з Кремлем

За його словами, Україна хоче, щоб були міжнародні юридичні гарантії, які візьмуть на себе країни із потужними арміями

Михайло Подоляк розповів про переговори України та РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на переговорах із Росією Україна хоче отримати конкретику. За його словами, наша країна на сьогодні виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти.

Про це Подоляк повідомив в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

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"На переговорах ми хочемо отримати конкретику. Ось Україна – вона має свою армію, вона її захищатиме. Але ми хочемо, щоб поряд з цим були міжнародні юридичні гарантії, які візьмуть на себе країни з потужними арміями (Британія, США, Туреччина). Ми хочемо, щоб були юридично прописані гарантії, що, якщо починається агресія, то ми не починаємо бігати по світу і шукати допомоги, а є конкретні країни, які допомагатимуть. Ми хочемо, щоб це було чітко зафіксовано", – розповів радник голови ОП.

За словами Подоляка, Росія має бути підписантом гарантії безпеки. Він вважає, коли РФ буде присутня в одному багатосторонньому договорі, де є велика кількість країн, то вона братиме обов'язки не лише перед Україною, а й перед цими країнами. На думку радника голови ОП, це стримуватиме Росію.

"Крім того, до цього договору входить аналогія п'ятої статті НАТО – чітка регламентація, юридичні обов'язки сторін. І третій аспект – приєднання України до європейського ринку, союзу без тривалої бюрократичної історії", – наголосив Подоляк.

Він підсумував: ключове в цьому всьому те, що Україна сьогодні виступає ініціатором перегляду правил контурів безпеки та з ініціативою змінити підхід до того, як потрібно врегулювати подібні конфлікти. Тобто на базі української ідеї створюється новий альянс, який допоможе іншим країнам ухвалювати рішення, оскільки старі системи не відпрацьовують так, як треба.

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Подоляк пояснив роль Абрамовича в перемовинах

Російський олігарх Роман Абрамович відіграв важливу роль у переговорах між Україною та РФ – про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

"Щодо Романа Абрамовича, це практично офіційна інформація, що він є посередником, який займається забезпеченням переговорної логістики між групами, які досить прохолодно, м'яко кажучи, ставляться одна до іншої — у нас же війна. І для того, щоб сам переговорний процес був мобільнішим, конструктивнішим і так далі, — саме над цим працює Роман Абрамович", — пояснив він.

За словами Подоляка, без Абрамовича сторонам було б складніше домовитись про зустріч.