Поки РФ збирає нові підрозділи, окупанти в Україні відмовляються воювати – Генштаб

Військові РФ підірвали мости біля шести населених пунктів, вони намагаються розпочати наступи на Донбасі, але їх зупиняють ЗСУ

ВСУ дають відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

28 березня окупанти намагаються утримати зайняті рубежі й підготуватися до нових наступів на території України. Військові РФ розпочали перегрупування для спроби вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. У Росії зараз готують нові підрозділи для війни в Україні, проте окупанти, які вже в нашій країні, масово відмовляються вступати у бій зі ЗСУ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

"Заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу, терміни готовності до відрядження – травень поточного року", – написали у ЗСУ.

Ситуація за напрямками

На Волинському напрямку помітили до 4 БТГр Білорусі, які залучаються до охорони білорусько-українського кордону. Не можна виключити, що вони не допомагатимуть воювати РФ проти України.

На Поліському напрямку наступальних дій не було. Окупанти стріляють по ЗСУ у районах Личанки, Петрушків, Шпитьків та Мощуна. Ворог розпочав перегрупування, частину підрозділів виводить у Білорусь для відновлення боєздатності. У Гомельській області перемістили пускові установки "Іскандер-М" у бік кордону з Україною.

Реклама

На Сіверському напрямку ворог зосередився на утриманні зайнятих рубежів та перегрупуванні. Окупанти зосереджують техніку в населених пунктах та лісах, щоб сховатися від ЗСУ.

Противник продовжує блокувати та обстрілювати Чернігів, там він обладнує свої позиції. Ворог відійшов від Сновська, знищивши міст через Снов. Крім того, російські окупанти знищили мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

У напрямку Броварів активізувалися підрозділи 90-ї танкової дивізії та 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, але ЗСУ їх зупинили. При цьому ворог продовжував обстріли позицій ЗСУ біля села Лук'янівка.

Реклама

На Слобожанському напрямку супротивник діє силами підрозділів із Західного військового округу.

Біля Сум активних боїв не було, окупанти розпочали перегрупування і повернулися до РФ для відновлення втрат. Проте моральний стан солдатів вкрай низький. Військові 15-го мотострілецького полку відмовляються від участі у війні.

У напрямку Харкова наступ не проводили, ворог продовжує блокувати та обстрілювати місто. Намагається налагодити логістичне забезпечення військ. У районі Ізюма активізувалися підрозділи 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій та балтійського флоту. Вони готуються відновити наступ на Слов'янськ.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються захопити Попасну, Рубіжне, вийти в райони Вугледара, Солодкого та взяти під контроль Маріуполь. Противник обстріляв з мінометів та артилерії Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. У напрямку Тернів після боїв зі ЗСУ окупанти зазнали втрат і відступили до Макіївки. У Рубіжному за підтримки артилерії намагається закріпитися у північно-західній частині міста, але зазнав втрат.

У районі Нью-Йорка та Мар'їнки Донецької області ворог двічі намагався розпочати штурм, але провалив операцію. Наразі він продовжує артилерійські обстріли позицій українських захисників. У Маріуполі окупанти продовжували просування до центру міста та вогневу поразку позицій наших військ. У районі Степногірська та Гуляйполя окупанти обстріляли позиції ЗСУ.

На тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області росгвардійці продовжують шукати військовослужбовців силових структур України, ветеранів АТО та активістів. У людей вилучають зброю та боєприпаси.

На Південнобузькому напрямку окупанти відновлюють боєздатність та поповнюють боєприпаси. Вони розпочали штурмові дії у напрямку Благодатного, успіху не мали. Кораблі чорноморського флоту РФ виконують завдання у Чорноморській та Азовській операційних зонах. Окремі кораблі вийшли у закритий район. Ймовірно, вони будуть завдавати ракетних ударів по Україні.

Окупанти застосовують заборонену зброю

У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

27 березня окупанти здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.