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Оккупанты безуспешно пытаются занять позиции, чтобы оцепить Киев – Генштаб

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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28 марта, 20:26
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Враг наращивает количество войск вокруг столицы
Столицу Украины укрепляют.
Столицу Украины укрепляют. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются реализовать цели достижения административных границ Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

В Генштабе рассказали, что военные комиссариаты России продолжают набирать граждан для создания так называемых "добровольческих" подразделений. Основным требованием к кандидатам является удовлетворительное состояние здоровья, а опыт работы на военной службе не нужен – забирают даже людей с судимостью.

"Несмотря на заявления чиновников Минобороны и Генштаба РФ относительно изменений в планах и приоритетах, враг продолжает наращивать количество войск вокруг столицы. Российские войска продолжают неудачные попытки занять позиции, с которых они могли бы атаковать или оцепить Киев", – указали в Генштабе.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

В то же время украинские войска продолжают защищать Мариуполь, сдерживая наступление оккупантов на других направлениях, которые продолжают нести тяжелые потери.

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"Временно захваченный город Херсон существенно сопротивляется российской оккупации, а враг вынужден концентрировать все больше сил российских военных и Росгвардии, чтобы держать город под своим контролем", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации Генштаба, около 150 человек из "Южной Осетии" переведены на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших действий в соседних с Украиной областях. В то же время зафиксирована прикрытая мобилизация населения "Южной Осетии", чтобы привлечь его к войне с Украиной.

"Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, занимающихся производством ракет, к круглосуточной эксплуатации, свидетельствует о значительном сокращении арсенала ракетного оружия", – отметили в Генштабе.

Напомним, в Генштабе также сообщалось, что военные РФ начали перегруппировку для попытки выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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В России также сейчас готовят новые подразделения для войны в Украине, однако оккупанты, которые уже в нашей стране, массово отказываются вступать в бой с ВСУ.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
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Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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